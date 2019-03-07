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      Почему Садовый снял свою кандидатуру с выборов и поддержал Гриценко

      53 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает главу координационного совета "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко честным политиком и тем, кто может в итоге стать украинским антикоррупционным президентом.

      Такое заявление мэр Львова сделал в совместной пресс-конференции с Анатолием Гриценко.

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      "Знаете, я отозвал свою кандидатуру с поста президента, и есть обязательство к Анатолию Гриценко быть честным. Точка", – отметил Садовый.

      По его словам, хотя это и не формат для украинской политики, но, если мы хотим переучредить государство, тогда государство следует строить на фундаменте доверия, и "мы должны делать эти, важные для нашей страны, шаги".

      Я делая свой шаг, четко осознавал, что изменения важны именно сейчас. Именно сейчас у нас есть шанс, поэтому я бы очень хотел, чтобы все украинские политики осознавали персональную ответственность за ситуацию, которая наблюдается сегодня в стране. Также отдельно я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, чтобы мы все 31 марта пришли и проголосовали на выборах президента. Чтобы никто даже не пытался поставить под сомнение выбор украинского народа,
      – говорит политик.

      На вопрос о том, почему он поддержал именно Гриценко, Андрей Садовый отметил, что лидер "Гражданской позиции" декларирует быть честным и служить украинскому народу.

      "Я верю, что эти слова будет реализованы. Как гражданин своей страны хочу, чтобы мы гордились нашим президентом. Это очень важно, чтобы мы имели украинского антикоррупционного президента", – добавил он.

      Гриценко, со своей стороны, заметил, что у его команды и команды Андрея Садового совпадают базовые ценности.

      "Я теперь понимаю, что должен выполнять две президентские программы: и свою, и Андрея Ивановича. И я это сделаю", – заверил он.

      1 марта Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Анатолия Гриценко. По результатам опроса социологической агентства Fama, за Андрея Садового готовы были проголосовать 4,4% избирателей, а за Гриценко – 8%. 4 марта лидер "Самопомочи" подал заявление в ЦИК об отзыве своей кандидатуры, а 5 числа комиссия его официально сняла с выборов. 7 марта Садовый и Гриценко провели совместную пресс-конференцию относительно объединения.

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Украины Садовый и Гриценко объединились Андрей Садовой Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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