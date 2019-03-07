Почему украинцам необходимо проголосовать на выборах-2019: весомые факты

Журналисты собрали полезный материал о том, почему украинцы должны голосовать, как это сделать за границей и как проходят выборы президента в других странах.

Почему голосовать на выборах действительно важно?

Для начала отметим, что институт выборов существовал еще в Древней Греции, то есть за две с половиной тысячи лет люди не придумали ничего лучшего.

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Выборы – это ваш основной способ повлиять на власть или даже ее изменить. Возможность такая выпадает не так часто – раз в несколько лет, и именно поэтому стоит убедить украинцев участвовать в выборах.

Сколько украинцев приходит на голосование?

В Украине 35, 5 миллионов избирателей. Если отминусовать Крым и оккупированные территории, где выборы сейчас не происходят, то в голосовании потенциально участвует около 30 миллионов человек. Но на самом деле на участки каждый раз приходит чуть больше половины.

Явка украинцев на прошлых выборах

Вот явка на последних выборах в Украине, а это означает, что огромная часть людей, которая спокойно может выбрать любого президента, выборы игнорирует.

У вас может быть много причин, которые вы считаете важными и которые якобы позволяют вам не идти на выборы, но чаще всего так вы просто оправдывает собственное бездействие или просто лень.

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Мой голос все равно ничего не решит – это как раз одна из самых популярных причин, почему украинцы не голосуют. Есть еще такая: Я никому из кандидатов не доверяю и зачем идти на выборы вообще, если их все равно сфальсифицируют?

Здесь важно понять – голосование как раз намного легче сфальсифицировать, если ваш бюллетень останется неиспользованным. Тогда его можно "правильно" заполнить. Так вы все равно проголосуете, да еще и точно за какого-то плохиша, потому что честный кандидат фальсификации в свою пользу не закажет, а очень нечестным на руку, чтобы избиратели были ленивыми.

Почему не все украинцы ходят на выборы?

В Украине действительно уменьшилось количество граждан, участвующих в голосовании. Это прежде всего связано с:

– масштабными миграционными процессами,

– увеличением количества граждан, находящихся временно за границей,

– наличие большой временно оккупированной территории.

Если в государственном реестре избирателей есть чуть больше 35 миллионов граждан, то на предыдущих выборах президента в список избирателей было внесено только 30 миллионов граждан.

Не все приходят голосовать на выборы

Каждый, кто хочет повлиять на развитие государства, может получить избирательные бюллетени и проголосовать. А тот, кто не хочет влиять на общество, может игнорировать выборы и на это гражданин тоже имеет право.

Как узнать есть ли ты в списке избирателей?

Для того, чтобы это увидеть даже не нужно выходить из дома.

1. Вам необходимо зайти в личный кабинет избирателя на сайте госреестра.

2. Ввести персональные данные и зарегистрированное место проживания. Система покажет вашу фамилию в реестре.

3. Если вы не нашли свою фамилию, поздравляем, потому что вы заметили это до дня выборов и легко можете это исправить. Ибо если вас не будет в списках в день голосования, вы уже ничего не сможете изменить. А сейчас вы можете прийти с паспортом в Отдел ведения реестра, написать заявление и вас обязательно добавят в список избирателей.

Что делать тем украинцам, которые живут не там, где зарегистрированы?

В Украине большое количество мобильного населения, которое живет не по прописке. Например, только внутренних трудовых мигрантов, по данным международной организации по миграции, у нас больше полутора миллионов.

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Вы можете проголосовать не там где зарегистрированы официально, а там где живете, учитесь, лечитесь и тому подобное. Для этого нужно взять паспорт, его копию и пойти в отдел Государственного реестра избирателей, чтобы изменить свое место голосования.

Там на месте вы заполняете заявление и выбираете тот номер участка, где хотите голосовать. Также вам придется приложить документ, который подтвердит причину, почему вы меняете место голосования. Это, например, может быть справка с места работы, договор на аренду жилья или билеты в санаторий.

Как голосовать переселенцам?

Каждый третий переселенец не намерен голосовать на следующих президентских и парламентских выборах в Украине. Самой распространенной причиной не голосовать является убеждение в том, что из-за своего статуса они не имеют права голосовать.

Переселенцы могут голосовать на выборах по упрощенной форме

Возможность голосования на президентских или парламентских выборах для такой категории лиц является максимально упрощенной. Для этого нужно не позднее чем за пять дней до дня голосования, т. е. не позднее 25 марта, явиться в орган ведения Государственного реестра избирателей на уровне территории Украины с заявлением об изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Важным моментом, помимо самого заявления, внутренне перемещеное лицо предъявляет только паспорт гражданина Украины, где стоит соответствующая отметка о месте регистрации в Донецкой или Луганской областях на оккупированных территориях или в аннексированной территории в автономной Республике Крым. Каких-либо других дополнительных документов не нужно,

– рассказал экс-замглавы ЦИК Андрей Магера.

Журналисты решили проверить это. Так, они нашли луганчанина Евгения Спирина, который уже 5 лет живет в Киеве. Парень захотел изменить место голосования в Подольском реестре избирателей. С собой он взял паспорт и справку переселенца. Всего лишь за 12 минут Евгений получил удостоверение, по которому может голосовать в первом туре.

Как проходит голосование в других странах мира?

Есть страны, где голосование на выборах не право, а обязанность гражданина и явка на выборах является обязательной. Например, в Аргентине голосовать должны все граждане от 18 до 70 лет, иначе им будет запрещено занимать государственные должности в течение трех лет или они даже будут вынуждены уплатить штраф.

Как голосовать украинцам за рубежом?

По разным оценкам, за границей сейчас работает около четырех миллионов украинцев.

К избирательным спискам за рубежом внесено чуть более полумиллиона украинцев, однако проголосовало на прошлых президентских выборах всего лишь 72 тысячи граждан. А это означает, что колоссальный потенциал в несколько миллионов голосов остается неиспользованным. А этих голосов может хватить, чтобы полностью изменить результаты выборов.

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Проголосовать за рубежом можно на участках, работающих в посольствах или консульствах Украины. На выборах их будет 114 в 75 странах мира. Чтобы включить себя в список избирателей на участки в стране, где вы живете, нужно просто подать заявление в посольство и консульство.

Конечно, проголосовать за границей не так просто, как дома, ведь участок может быть даже за несколько сотен километров или один на страну, но ответственные граждане таким образом могут себе запланировать увлекательную социально-полезное путешествие.

Интересно, что проголосовать можно даже в Антарктиде

Мало кто знает о том, что существует один очень интересный специальный избирательный участок, что находится далеко за пределами Украины, на одном из континентов, где находится украинская станция Академик Вернадский. Там всегда создается специальный избирательный участок, на котором можно проголосовать.

Станция Академика Вернадского в Антарктиде

Там образуется участок, а специальная избирательная комиссия изготавливает бюллетени. Там можно проголосовать. После голосования, с помощью технических средств, протоколы участковых избирательных комиссий передаются соответствующей окружной избирательной комиссии в Шевченковском районе Киева.

Несколько нестандартных причин, чтобы сходить на выборы:

1. На дворе весна, и это уже прекрасная причина не сидеть дома в день голосования.

2. Еще, например, в очереди к кабинке можно встретить свою любовь.

3. Это также может быть прекрасная возможность выгулять собаку или кота. Кстати, с животными вход на участок не запрещен.