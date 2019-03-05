Как проголосовать на выборах: ответы на все самые распространенные вопросы

31 марта в Украине стартуют президентские выборы, а это значит, что пора проверить, есть ли вы в списке избирателей. В этом материале вы найдете ответы на следующие вопросы: как проверить себя в базах данных, что делать, если вы сменили фамилию, выехали с места прописки, или вообще отсутствуете в списке избирателей.

Как проверить себя в списках избирателей

Это самый распространенный вопрос накануне выборов. Это и не удивительно, ведь, если вас нет в списках избирателей, то вы не сможете отдать свой голос. Итак, существует всего два варианта как это сделать.

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Первый вариант:

Берете свой паспорт и идете в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту вашей прописки. Если не знаете где находится этот отдел, то можно зайти на официальный сайт госреестра избирателей – www.drv.gov.ua. Там есть списки со всеми адресами.

Кроме того, не забудьте проверить правильность ваших данных:

Фамилия, имя и отчество. Дату рождения. Место прописки. Наличие или отсутствие отметки о неспособности самостоятельно передвигаться.

Второй вариант:

Этот вариант намного проще, чем первый. Необходимо просто включить компьютер и зайти на сайт госреестра избирателей. В разделе "Кабинет избирателя" выбирать пункт "Проверка включения". Затем надо прописать свои данные и ввести код, который вам пришлют на электронную почту. Через несколько секунд вы узнаете адрес вашего участка, а также включены ли вы в список избирателей.

Если вы не нашли себя, или данные указаны неверно

В таком случае нужно написать заявление с указанными о себе сведениями и предъявить документы, удостоверяющие вашу личность, то есть паспорт или временное удостоверение гражданина Украины. К слову, сделать это нужно не позднее чем за пять дней до начала голосования.



Конечный срок подачи своих документов

Эту же процедуру нужно повторить, если вы сменили фамилию, или вообще любую информацию о себе. Даже самые маленькие изменения могут исключить вас из списка.

Как поменять место голосования

Начальник ведения ГРИ Лычаковской райадминистрации Олег Ногас объяснил, что для других лиц, которые хотят поменять место голосования, необходимы документы, подтверждающие эту необходимость.

О каких документах идет речь?

Например, если вы студент, то есть принести в ГРИ паспорт и справку с места учебы. Если работник в командировке, то паспорт и справку с места работы, а если житель без регистрации, то паспорт и документ о праве собственности или аренды жилья.

Если вы находитесь за границей

В случае пребывания за границей сначала нужно обратиться в украинские иностранные дипломатические учреждения. Там нужно написать заявление, к которому добавляете украинский паспорт для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный или временное удостоверение гражданина Украины. Оттуда ваше заявление "полетит" в орган ведения реестра украинского МИД.



Нужно обратиться в украинские заграничные дипломатические учреждения

Как проголосовать переселенцам

В Украине есть еще внутренне перемещенные лица – это жители, которые прописаны в оккупированном Крыму, "ЛНР" и "ДНР". Всего их около полутора миллиона, но их голос не менее важен.

Проголосовать на оккупированных территориях они не могут, а в базе данных избирателей их нет. Что же делать, если вы один из них? Для того, чтобы проголосовать, вы берете только паспорт и идете в любой орган ведения реестра. Там вам выдадут единовременное удостоверение, которое даст право на голосование.

Если я захочу голосовать еще раз, например, на парламентских выборах, или даже если будет второй тур президентских, то мне нужно будет снова получить такое же удостоверение,

– отметил переселенец из Горловки Дмитрий Москвич.

Напоследок, внимательно проверьте свои данные на именных приглашениях на выборы. Вы получите их по меньшей мере за 10 дней до голосования. Если все данные внесены правильно, то в день выборов можно брать свой паспорт и уверенно идти на участок.