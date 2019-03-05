Як проголосувати на виборах: відповіді на всі найпоширеніші питання

31 березня в Україні стартують президентські вибори, а це значить, що пора перевірити, чи є ви у списку виборців. У цьому матеріалі ви знайдете відповіді на такі питання: як перевірити себе в базах даних, що робити, якщо ви змінили прізвище, виїхали з місця прописки, або узагалі відсутні у списку виборців.

Як перевірити себе у списках виборців

Це найрозповсюдженіше питання напередодні виборів. Це й не дивно, адже, якщо вас немає у списках виборців, то ви не зможете віддати свій голос. Отож, існує всього два варіанти як це зробити.

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Перший варіант:

Берете свій паспорт і йдете до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем вашої прописки. Якщо не знаєте де знаходиться цей відділ, то можна зайти на офіційний сайт держреєстру виборців – www.drv.gov.ua. Там є списки з усіма адресами.

Крім того, не забудьте перевірити правильність ваших даних:

Прізвище, ім'я та по батькові. Дату народження. Зареєстроване місце проживання. Наявність або відсутність відмітки про нездатність самостійно пересуватися.

Другий варіант:

Цей варіант набагато простіший, ніж перший. Необхідно просто ввімкнути комп'ютер та зайти на сайт держреєстру виборців. У розділі "Кабінет виборця" обирати пункт "Перевірка включення". Потім треба прописати свої дані й ввести код, який вам надішлють на електронну пошту. За кілька секунд ви дізнаєтеся адресу вашої дільниці, а також чи включені ви у список виборців.

Якщо ви не знайшли себе або дані вказані неправильно

В такому випадку потрібно написати заяву із зазначеними про себе відомостями та пред'явити документи, що засвідчують вашу особу, тобто паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. До слова, зробити це потрібно не пізніше як за п'ять днів до початку голосування.



Кінцевий строк подання своїх документів

Цю ж саму процедуру потрібно повторити, якщо ви змінили прізвище, чи взагалі будь-яку інформацію про себе. Навіть найменші зміни можуть виключити вас зі списку.

Як змінити місце голосування

Начальник ведення ДРВ Личаківської райадміністрації Олег Ногас пояснив, що для інших осіб, які хочуть змінити місце голосування, необхідні документи, які підтверджують цю необхідність.

Про які документи йдеться?

Наприклад, якщо ви студент, то маєте принести у ДРВ паспорт і довідку з місця навчання. Якщо працівник у відрядженні, то паспорт і довідку з місця роботи, а якщо мешканець без реєстрації, то паспорт і документ про право власності чи оренди житла.

Якщо ви перебуваєте за кордоном

У разі перебування за кордоном спочатку потрібно звернутися до українських закордонних дипломатичних установ. Там потрібно написати заяву, до якої додаєте український паспорт для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий або тимчасове посвідчення громадянина України. Звідти ваша заява "полетить" до органу ведення реєстру українського МЗС.



Потрібно звернутися до українських закордонних дипломатичних установ

Як проголосувати переселенцям

В Україні є ще внутрішньо переміщені особи – це жителі, які прописані в окупованому Криму, "ЛНР" і "ДНР". Загалом їх майже півтора мільйона, але їхній голос не менш важливий.

Проголосувати на окупованих територіях вони не можуть, а в базі даних виборців їх немає. Що ж робити, якщо ви один із них? Отож, аби проголосувати, ви берете тільки паспорт і йдете до будь-якого органу ведення реєстру. Там вам видадуть одноразове посвідчення, яке дасть право на голосування.

Якщо я захочу голосувати ще раз, наприклад, на парламентських виборах, або навіть, якщо буде другий тур президентських, то мені потрібно буде знову отримати таке саме посвідчення,

– зазначив переселенець з Горлівки Дмитро Москвич.

Наостанок, уважно перевірте свої дані на іменних запрошеннях на вибори. Ви отримаєте його щонайменше за 10 діб до голосування. Якщо всі дані внесено правильно, то в день виборів можете брати свій паспорт і впевнено йти на дільницю.