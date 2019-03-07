ЦВК засідатиме у ніч на 8 березня: відома причина

Засідання Центральної виборчої комісії України розпочнеться о 00:15 ночі проти 8 березня. Розглядатимуть заяви про зняття кандидатів з балотування на виборах 2019 року. Також планують затвердити остаточний розмір та зміст виборчого бюлетеня.

Коли триває виборчий процес – не має значення, в який час доби триватиме засідання ЦВК. Адже виборчий процес не бере вихідних – запевняють у ЦВК, як передає "РБК Україна".

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А крім відсутності вихідних виборчому процесу притаманна значна швидкоплинність. Саме 8 березня, згідно з законом "Про вибори Президента України", ЦВК зобов'язана прийняти рішення щодо поданих заяв про зняття кандидатів з балотування.

А так само оприлюднити постанову щодо розміру і наповнення виборчого бюлетеня. Адже цю інформацію треба терміново надіслати до поліграфкомбінату – щоб бюлетені встигли надрукувати й доставити на виборчі дільниці.



Основні дати президентських виборів-2019