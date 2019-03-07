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      Президентські вибори 2019: Євгеній Мураєв оголосив, що знімає свою кандидатуру

      382 Читать новость на русском
      Євгеній Мураєв
      Євгеній Мураєв / Screenshot

      Кандидат у президенти України і народний депутат Євгеній Мураєв заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

      Трапилося це під час прес-конференція, присвяченій "об'єднанню опозиційних сил". Про це повідомив Інтерфакс.

      Читайте також: Крим, Донбас та українська мова: хто з кандидатів провалив тест на державність

      Мураєв вирішив підтримати іншого кандидата – заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

      Чим відомий Євгеній Мураєв? Перш за все Мураєв відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями щодо війни на Донбасі та Революції Гідності. Події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Виступає він і проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Російсько-українську війну на Донбасі політик називає не інакше, як "громадянський конфлікт", чим фактично повторює слова пропагандистських російських ЗМІ.

      Детально про Євгенія Мураєва – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Євгеній Мураєв Опозиційний блок
      Джерело: 24 Канал
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