Біографія Євгена Мураєва: що відомо про кандидата у президенти

Висуванець від партії "Наші" та її лідер Євгеній Мураєв подав документи до ЦВК для участі у президентських виборах 11 січня. Центральна виборча комісія його зареєструвала, Мураєв опинився у списку із 44 кандидатів на пост глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Євгена Мураєва

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Євгеній Мураєв народився 2 грудня 1976 року у райцентрі Зміїв, що на Харківщині.

Вищу освіту з 1994 по 1999 здобував у Харківському національному університеті імені Каразіна. Навчався Мураєв на економічному факультеті, спеціальність – фінанси та кредит. По завершенню навчання отримав диплом із відзнакою.

Другу вищу освіту Мураєв здобував, перебуваючи вже у статусі нардепа, теж у Харкові. Так, політик захистив диплом юриста в Університеті імені Ярослава Мудрого.

Сім’я кандидата у президенти

Розлучений. Був одружений із Валерією Тарановою, від шлюбу має двох синів – Михайла та Ігоря. За інформацією журналістів, саме колишня дружина дала старт успішній політичній кар’єрі чоловіка. Батько Валерії, Олег Таранов, був заступником одного із міністрів в уряді в 1996 році, а згодом – членом економічної ради при президентові Кучмі. Його вважають причетним до приватизації Миколаївського глиноземного заводу російським олігархом Олегом Дерипаскою через спеціально створену компанію "Український алюміній". Таранов зіграв велику роль у розвитку бізнесу і політичної кар’єри зятя Мураєва. Окрім того, екс-дружина Євгенія Мураєва є племінницею Вадима Рабіновича.



Євген Мураєв із колишньою дружиною Валерією

Попри гучне розлучення дружина Мураєва залишилась його політичною прихильницею. Заради створеного екс-чоловіком політичного проекту "Наші" жінка навіть вийшла із партії "За життя" свого дядька Вадима Рабіновича.

З 2017 року Мураєв підтримує близькі стосунки зі своєю землячкою, молодою акторкою і фотомоделлю Катериною Гордієнко.

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Нова обраниця кандидата у президенти

Кар'єра

До активного політичного життя Мураєв близько 10 років пропрацював у приватному секторі. Так, він обіймав посаду директора ТОВ "Анклав", що займалось гуртовою торгівлею нафтопродуктів, з 2001 по 2007 рік був директором ТОВ "МКМ-Харків".

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З 2009 по 2010 рік займав крісло гендиректора у компанії "Східна фінансова група".

Політична кар'єра Мураєва розпочалась у 2006 році, коли він став депутатом Харківської обласної ради від партії Інни Богословської "Віче". Вдруге до облради він пройшов у 2010 році за списками "регіоналів".

У квітні 2010 року тодішній президент Віктор Янукович призначив Євгенія Мураєва головою Зміївської райдержадміністрації.

У листопаді 2012 року Мураєва звільнили з посади голови району через те, що він пройшов до Верховної Ради по мажоритарному округу №181.

26 жовтня 2014 Мураєва переобрали до парламенту за тим же округом.

31 березня Мураєв став "міністром" економічного розвитку і торгівлі так званого "опозиційного уряду".

У вересні 2018 політик вийшов із партії "За життя" і створив проросійську партію "Наші".

Скандали, пов'язані із політиком

Євгеній Мураєв перш за все відомий своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності.

Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Це викликало неабиякий скандал та пікетування телеканалу NewsOne, власником якого є Мураєв. Також кандидат у президенти виступає проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму.

Російсько-українську війну на Донбасі політик називає не інакше, як "громадянський конфлікт", цією своєю риторикою він фактично повторює слова росЗМІ про ситуацію на Сході України.

Також Мураєв стверджує, що теперішній українській владі вигідне продовження війни так само, як і тимчасова анексія Криму.

Скандальним був і вихід Мураєва із проросійської політичної партії "За життя", яку очолює Вадим Рабінович, а фінансує Віктор Медведчук.

Так, під час гучного виходу із партії, Мураєв звинуватив Рабіновича і Юрія Бойка в роботі на Порошенка.



Євген Мураєв із Вадимом Рабіновичем у парламенті

"Об'єднання "Опозиційного блоку" і партії "За життя" – це чергова спроба домовленості олігархічних груп для того, щоб залишитися при владі ... Подивіться на їх логіку, об'єднаний кандидат виходить у другий тур – і що далі? Він з тріском програє Порошенку, тому що у нас немає Криму, немає Донбасу, а у Порошенка є чітка аргументація, що це проросійський кандидат, вишки Бойка тощо. Електорат націоналістичної України сьогодні на 5 мільйонів більший, ніж збалансованої і у такому разі Петро Олексійович обов'язково знову стане президентом, а представники цих двох політичних партій отримають посади: хтось – спікера, а хтось – прем'єра", – заявляв тоді він.

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До речі, Мураєв включений до бази українського сайту "Миротворець", а саме – до розділу "Чистилище". Політика звинувачують у допомозі терористам і російським окупантам, в участі та організації антиукраїнських інформаційних спецоперацій країни-агресора.

Окрім цього, у червні 2018 року журналісти зафіксували, як батько Мураєва на своїй сторінці в забороненій російській соціальній мережі "Однокласники" активно публікував дописи, в яких закликав Росію до окупації всієї території України.

Статки політика

Євгеній Мураєв має у власності квартиру в Харкові, загальною площею 170,6 квадратних метра, а також орендує приміщення нежитлової будівлі 128,6 квадратних метрів. У Києві депутат винаймає номер у готелі "Національний" площею 53 квадратних метри.

Мураєв також задекларував техніку та обладнання (телекомунікаційний комплекс) у кількості 877 одиниць, золоті годинники Breguet та Bovet, годинник Rolex, зброю типу карабін Blaser Attache та ще 34 одиниці техніки та обладнання.

В кандидата у президенти від партії "Наші" на банківських рахунках в "Альфа-банку" розміщені 3 985 гривень та 281 євро.



Євген Мураєв

Мураєв володіє готівкою у розмірі 10,15 мільйона гривень, 2 мільйони доларів і 1 мільйон євро.

Також Євгеній Мураєв є власником автомобіля Lexus LX 570 2012 року випуску.

Програма кандидата у президенти

Євген Мураєв вважає, що "Україна є територією постійної нестабільності" поки триває війна на Донбасі. Він пропонує припинити бойові дії через виконання мінських угод та прямі переговори усіх сторін конфлікту.

Україна має повернути свій нейтральний, позаблоковий статус, назавжди звільнившись від зовнішнього управління. Тільки відмовившись від вічного вибору сторони, ми зможемо припинити війну,

– вважає кандидат у президенти.

Окрім того, Мураєв пропонує переглянути асоціацію України з ЄС або повністю відмовитися від неї. Також він пропонує провести "широку децентралізацію".

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Також, на його думку, Україну слід розвивати як сполучну ланку між Сходом і Заходом, перетворити на "культурний і торговельний міст між Європою та Азією".

Мураєв обіцяє боротися із корупцією, провадити справедливу соціальну політику та знизити ціни на тарифи.

Не забув у своїй програмі Мураєв і про "історичну пам'ять". Політик має на увазі комуністичне минуле України.

Агресивний націоналізм як основа державної політики і спроба замінити демократію диктатурою для нас є неприпустимими. Ми виступаємо проти наруги над нашою пам’яттю, знищення пам'ятників Великої Перемоги та переписування історії,

– мовиться у програмі кандидата у президенти.

Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.