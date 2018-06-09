Скандальний нардеп Мураєв загримів до бази "Миротворця"

Позафракційний народний депутат України Євген Мураєв потрапив до бази українського сайту "Миротворець", а саме до розділу "Чистилище". Політик звинувачується в пособництві терористам і російським окупантам, в участі та організації антиукраїнських інформаційних спецоперацій країни-агресора.

Про це свідчить інформація на сайті організації.

У повідомленні також зазначається, що Мураєв неодноразово публічно заявляв про те, що в Україні нібито немає російської агресії і маніпулював суспільно-значущою інформацією.

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Євген Мураєв потрапив до бази "Миротворця"

Нагадаємо, 7 червня нардеп Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи".



У зв’язку з цією заявою Генпрокуратура України відкрила справу щодо Євгена Мураєва за статтями "Державна зрада" "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".