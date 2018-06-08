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ГПУ відкрила провадження проти Мураєва

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Євген Мураєв
Євген Мураєв / Фото із відкритих джерел

Генеральна прокуратура України відреагувала на звернення нардепа Сергія Пашинського скандальні слова позафракційного нардепа Євгена Мураєва.

7 червня нардеп Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи", "для однієї частини населення він є терористом, а для націоналістичної частини – героєм" і "час покаже, хто має рацію".

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Вранці 8 червня голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський з трибуни Верховної Ради звернувся до ГПУ та СБУ із заявою, щоб проти Мураєва порушили кримінальні провадження за державну зразу та поширення завідомо неправдивої інформації.

За лічені години після звернення Пашинського у ГПУ повідомили, що внесли до єдиного реєстру повідомлення про вчинення Мураєвим злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 (державна зрада) та частиною 2 статті 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Мураєв напередодні в інтерв’ю 112 каналу надав правову оцінку засудженню судом країни-агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну Олега Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм,
– зазначила Сарган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Мураєва доручили СБУ, процесуальне керівництво здійснюватиме Генпрокуратура.

 

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Розслідування ГПУ Євгеній Мураєв
Джерело: 24 Канал
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