ГПУ открыла производство против Мураева

Генеральная прокуратура Украины отреагировала на обращение нардепа Сергея Пашинского относительно скандальных слов внефракционного нардепа Евгения Мураева.

7 июня нардеп Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы", "для одной части населения он является террористом, а для националистической части – героем" и "время покажет, кто прав".

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Утром 8 июня глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский с трибуны Верховной Рады обратился к ГПУ и СБУ с заявлением, чтобы против Мураева возбудили уголовные производства за государственную измену и распространение заведомо ложной информации.

Через считанные часы после обращения Пашинского в ГПУ сообщили, что внесли в единый реестр сообщение о совершении Мураевым преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (государственная измена) и частью 2 статьи 383 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставило под сомнение целесообразность возможного обмена Олега Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм,

– отметила Сарган.

Досудебное расследование в уголовном производстве против Мураева поручили СБУ, процессуальное руководство будет осуществлять Генпрокуратура.