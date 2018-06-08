Покидьки з депутатськими мандатами, – Вакарчук емоційно відреагував на скандал у Раді

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який свого часу також був народним депутатом, прокоментував скандал, який розгорівся навколо позафракційного нардепа Євгена Мураєва через його резонансні висловлювання щодо Олега Сенцова.

7 червня нардеп Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи" і нібито "для однієї частини населення він є терористом, а для націоналістичної частини – героєм".

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Вранці 8 червня голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, щоб звертається до ГПУ та СБУ, щоб проти Мураєва порушили кримінальні провадження за державну зразу та поширення завідомо неправдивої інформації.

Цей скандал у своєму Twitter прокоментував також Святослав Вакарчук.

Найкраще покарання для покидьків, особливо з депутатськими мандатами – їх повне ігнорування. І моральне і практичне. І не варто навіть згадувати їхні імена - це тільки підвищує їм впізнаваність,

– написав Вакарчук.

Найкраще покарання для покидьків, особливо з депутатськими мандатами- їх повне ігнорування. І моральне і практичне. І не варто навіть згадувати їхні імена- це тільки підвищує їм впізнаваність. #повнийігнор — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 червня 2018 р.

Співак додав, що покидьки для нього – "морально-етична категорія".

"Злочинець – це раціональна категорія, що зв’язана з відношенням до закону. Покидьок – це морально-етична категорія. Злочинців треба садити в тюрми. А покидьків-ігнорувати. А не обирати їх до влади", – наголосив Святослав Вакарчук.