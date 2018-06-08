Подонки с депутатскими мандатами, – Вакарчук эмоционально отреагировал на скандал в Раде

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который в свое время также был народным депутатом, прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг внефракционного нардепа Евгения Мураева за его резонансные высказывания относительно Олега Сенцова.

7 июня нардеп Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы" и якобы "для одной части населения он является террористом, а для националистической части – героем".

Смотрите также: Депутаты устроили схватку в Раде из-за резонансных высказываний Мураева о Сенцове: фото

Утром 8 июня председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что обращается к ГПУ и СБУ, чтобы против Мураева возбудили уголовные производства за государственную измену и распространение заведомо ложной информации.

Этот скандал в своем Twitter прокомментировал также Святослав Вакарчук.

Лучшее наказания для подонков, особенно с депутатскими мандатами – их полное игнорирование. И моральное и практическое. И не стоит даже упоминать их имена – это только повышает им узнаваемость,

– написал Вакарчук.

Найкраще покарання для покидьків, особливо з депутатськими мандатами- їх повне ігнорування. І моральне і практичне. І не варто навіть згадувати їхні імена- це тільки підвищує їм впізнаваність. #повнийігнор — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 червня 2018 р.

Певец добавил, что подонки для него – "морально-этическая категория".

"Преступник – это рациональная категория, связанная с отношением к закону. Подонок – это морально-этическая категория. Преступников надо сажать в тюрьму. А подонков – игнорировать. А не избирать их к власти", – отметил Святослав Вакарчук.