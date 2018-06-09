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Скандальный нардеп Мураев загремел в базу "Миротворца"

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Мураев попал в базу" Миротворца "
Мураев попал в базу" Миротворца " / Nv.ua

Внефракционный народный депутат Украины Евгений Мураев попал в базу украинского сайта "Миротворец", а именно в раздел "Чистилище". Политик обвиняется в пособничестве террористам и российским оккупантам, в участии и организации антиукраинских информационных спецопераций страны-агрессора.

Об этом свидетельствует информация на сайте организации.

В сообщении также отмечается, что Мураев неоднократно публично заявлял о том, что в Украине якобы нет российской агрессии и манипулировал общественно-значимой информацией.

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Євген Мураєв
Евгений Мураев попал в базу "Миротворца"

Напомним, 7 июня нардеп Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы".

В связи с этим заявлением Генпрокуратура Украины возбудила дело относительно Евгения Мураева по статьям "Государственная измена" "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Евгений Мураев
Источник: 24 канал
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