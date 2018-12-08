"Спасибі діду за перемогу": Співмешканка нардепа Мураєва знімається в кіно країни-агресора

Катерина Гордієнко, харківська фотомодель і актриса, яку в ЗМІ називають коханкою народного депутата України Євгена Мураєва, знялася в російському фільмі "Спасибі дідові за перемогу" разом з актором Єгором Бероєвим. За даними "Кинопоиск", фільм отримав низькі рейтинги за оцінками глядачів.

Про це повідомляє Антикор.

У минулому році 26-річна Катерина Гордієнко теж знімалася в російській комедії "Новорічний переполох" (2017) разом з акторами Володимиром Меньшовим і Яном Цапиком, яким заборонений в'їзд в Україну.

Нагадаємо, акторові Меньшову в'їзд був заборонений за фінансову підтримку сепаратистів на Донбасі, а Цапику – за роль бойовика так званої "ДНР" у російському пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент".

Як раніше повідомляли "Коментарі", народний депутат Євген Мураєв залишив дружину – племінницю лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича – Валерію Мураєву, з двома дітьми заради молодої актриси Катерини Гордієнко.