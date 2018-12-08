"Спасибі діду за перемогу": Співмешканка нардепа Мураєва знімається в кіно країни-агресора
Катерина Гордієнко, харківська фотомодель і актриса, яку в ЗМІ називають коханкою народного депутата України Євгена Мураєва, знялася в російському фільмі "Спасибі дідові за перемогу" разом з актором Єгором Бероєвим. За даними "Кинопоиск", фільм отримав низькі рейтинги за оцінками глядачів.
Про це повідомляє Антикор.
У минулому році 26-річна Катерина Гордієнко теж знімалася в російській комедії "Новорічний переполох" (2017) разом з акторами Володимиром Меньшовим і Яном Цапиком, яким заборонений в'їзд в Україну.
Нагадаємо, акторові Меньшову в'їзд був заборонений за фінансову підтримку сепаратистів на Донбасі, а Цапику – за роль бойовика так званої "ДНР" у російському пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент".
Як раніше повідомляли "Коментарі", народний депутат Євген Мураєв залишив дружину – племінницю лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича – Валерію Мураєву, з двома дітьми заради молодої актриси Катерини Гордієнко.
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