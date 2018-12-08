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      "Спасибі діду за перемогу": Співмешканка нардепа Мураєва знімається в кіно країни-агресора

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      Співмешканка Мураєва знімається в російській кінопропаганді
      Співмешканка Мураєва знімається в російській кінопропаганді / Фото з відкритих джерел

      Катерина Гордієнко, харківська фотомодель і актриса, яку в ЗМІ називають коханкою народного депутата України Євгена Мураєва, знялася в російському фільмі "Спасибі дідові за перемогу" разом з актором Єгором Бероєвим. За даними "Кинопоиск", фільм отримав низькі рейтинги за оцінками глядачів.

      Про це повідомляє Антикор.

      У минулому році 26-річна Катерина Гордієнко теж знімалася в російській комедії "Новорічний переполох" (2017) разом з акторами Володимиром Меньшовим і Яном Цапиком, яким заборонений в'їзд в Україну.

      Нагадаємо, акторові Меньшову в'їзд був заборонений за фінансову підтримку сепаратистів на Донбасі, а Цапику – за роль бойовика так званої "ДНР" у російському пропагандистському фільмі "Військовий кореспондент".

      Як раніше повідомляли "Коментарі", народний депутат Євген Мураєв залишив дружину – племінницю лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича – Валерію Мураєву, з двома дітьми заради молодої актриси Катерини Гордієнко.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 Канал
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