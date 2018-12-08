"Спасибо деду за победу": Сожительница нардепа Мураева снимается в кино страны-агрессора

Екатерина Гордиенко, харьковская фотомодель и актриса, которую в СМИ называют любовницей народного депутата Украины Евгения Мураева, снялась в российском фильме "Спасибо деду за победу" вместе с актером Егором Бероевым. По данным "Кинопоиска", фильм получил низкие рейтинги по оценкам зрителей.

Об этом сообщает Антикор.

В прошлом году 26-летняя Екатерина Гордиенко тоже снималась в российской комедии "Новогодний переполох" (2017) вместе с актерами Владимиром Меньшовым и Яном Цапиком, которым запрещен въезд в Украину.

Напомним, актеру Меньшову въезд был запрещен за финансовую поддержку сепаратистов на Донбассе, а Цапику – за роль боевика так называемой "ДНР" в российском пропагандистском фильме "Военный корреспондент".

Как ранее сообщали "Комментарии", народный депутат Евгений Мураев оставил жену – племянницу лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича – Валерию Мураеву, с двумя детьми ради молодой актрисы Екатерины Гордиенко.