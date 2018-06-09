Батько Мураєва у мережі закликає ввести російські війська до України

Батько позафракційного народного депутата України Євгена Мураєва – Володимир Мураєв – на своїй сторінці в забороненій російській соціальній мережі "Однокласники" активно публікує дописи, в яких закликає Росію до окупації всієї території України.

Про це повідомляє "Вголос".

Окрім того, у мережі Володимир Мураєв називає президента Росії Володимира Путіна "найкращим президентом в історії", а також вихваляє проросійських бойовиків, які орудують на Донеччині та Луганщині.

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Також повідомляється, що батько нардепа активно поширює на своїй сторінці у соціальній мережі повідомлення зі сторінок російських окупантів "Новоросія", "Антимайдан" та інших.



Скріншот зі сторінки Володимира Мураєва



Володимир Мураєв вихваляє Путіна



Батько нардепа Мураєва цитує Путіна



Володимир Мураєв уподобав допис про любов до Росії



Володимир Мураєв вважає Путіна найкращим президентом в історії



Позиція батька нардепа Мураєва щодо мовного питання

Нагадаємо, 7 червня нардеп Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи".



У зв’язку з цією заявою Генпрокуратура України відкрила справу щодо Євгена Мураєва за статтями "Державна зрада" "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".