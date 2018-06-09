22:58
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, сьогодні
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Батько Мураєва у мережі закликає ввести російські війська до України

4318
Батько Мураєва називає Путіна "найкращим президентом"
Батько Мураєва називає Путіна "найкращим президентом" / Колаж 24 канал

Батько позафракційного народного депутата України Євгена Мураєва – Володимир Мураєв – на своїй сторінці в забороненій російській соціальній мережі "Однокласники" активно публікує дописи, в яких закликає Росію до окупації всієї території України.

Про це повідомляє "Вголос".

Окрім того, у мережі Володимир Мураєв називає президента Росії Володимира Путіна "найкращим президентом в історії", а також вихваляє проросійських бойовиків, які орудують на Донеччині та Луганщині.

Читайте також: Скандальний нардеп Мураєв загримів до бази "Миротворця"

Також повідомляється, що батько нардепа активно поширює на своїй сторінці у соціальній мережі повідомлення зі сторінок російських окупантів "Новоросія", "Антимайдан" та інших.

Володимир Мураєв російська пропаганда Путін
Скріншот зі сторінки Володимира Мураєва

Володимир Мураєв Путін Росія
Володимир Мураєв вихваляє Путіна

Мураєв Путін Росія Україна
Батько нардепа Мураєва цитує Путіна

Мураєв Росія
Володимир Мураєв уподобав допис про любов до Росії

Мураєв Путін Росія Україна
Володимир Мураєв вважає Путіна найкращим президентом в історії

Мураєв соцмережі
Позиція батька нардепа Мураєва щодо мовного питання

Нагадаємо, 7 червня нардеп Євген Мураєв в ефірі одного з телеканалів заявив, що незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи".

У зв’язку з цією заявою Генпрокуратура України відкрила справу щодо Євгена Мураєва за статтями "Державна зрада" "Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину".

Теги: Новини України Російська пропаганда Володимир Путін Новини Росії Новини політики Скандал Євгеній Мураєв
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
сьогодні, 21:59 Европа может сдать Украину, или Как мир готовится к новому предательству
Блог Медіа 1741
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сьогодні, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 558
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сьогодні, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 1013
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 2104
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 895
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук