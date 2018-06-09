Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину

Отец внефракционного народного депутата Украины Евгения Мураева – Владимир Мураев – на своей странице в запрещенной российской социальной сети "Одноклассники" активно публикует сообщения, в которых призывает Россию к оккупации всей территории Украины.

Об этом сообщает "Вголос".

Кроме того, в сети Владимир Мураев называет президента России Владимира Путина "лучшим президентом в истории", а также восхваляет пророссийских боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях.

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Также сообщается, что отец нардепа активно распространяет на своей странице в социальной сети сообщения со страниц российских оккупантов "Новороссия", "Антимайдан" и др.

Скриншот со страницы Владимира Мураева



Владимир Мураев восхваляет Путина



Отец нардепа Мураева цитирует Путина



Владимиру Мураеву понравилось сообщение о любви к России



Владимир Мураев считает Путина лучшим президентом в истории

Позиция отца нардепа Мураева по языковому вопросу

Напомним, 7 июня нардеп Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы".



В связи с этим заявлением Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении Евгения Мураева по статьям "Государственная измена" "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления".