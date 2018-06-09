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Отец Мураева в сети призывает ввести российские войска в Украину

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Отец Мураева называет Путина "лучшим президентом"
Отец Мураева называет Путина "лучшим президентом" / Коллаж 24 канал

Отец внефракционного народного депутата Украины Евгения Мураева – Владимир Мураев – на своей странице в запрещенной российской социальной сети "Одноклассники" активно публикует сообщения, в которых призывает Россию к оккупации всей территории Украины.

Об этом сообщает "Вголос".

Кроме того, в сети Владимир Мураев называет президента России Владимира Путина "лучшим президентом в истории", а также восхваляет пророссийских боевиков, орудующих в Донецкой и Луганской областях.

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Также сообщается, что отец нардепа активно распространяет на своей странице в социальной сети сообщения со страниц российских оккупантов "Новороссия", "Антимайдан" и др.

Володимир Мураєв російська пропаганда Путін

Скриншот со страницы Владимира Мураева

Володимир Мураєв Путін Росія
Владимир Мураев восхваляет Путина

Мураєв Путін Росія Україна
Отец нардепа Мураева цитирует Путина

Мураєв Росія
Владимиру Мураеву понравилось сообщение о любви к России

Мураєв Путін Росія Україна
Владимир Мураев считает Путина лучшим президентом в истории

Мураєв соцмережі

Позиция отца нардепа Мураева по языковому вопросу

Напомним, 7 июня нардеп Евгений Мураев в эфире одного из телеканалов заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы".

В связи с этим заявлением Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении Евгения Мураева по статьям "Государственная измена" "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

Теги: Новости Украины Российская пропаганда Владимир Путин Новости России Новости политики Скандал Евгений Мураев
Источник: 24 Канал
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