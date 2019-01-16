Альтернативні кандидати у президенти-2019: хто вони і які цілі переслідують

Список охочих стати президентом розширюється. Серед них з’являються невідомі і неочікувані кандидати. Хто вони такі і чи здатні стати альтернативою політикам із досвідом, – в матеріалі 24 каналу.

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Альтернативних кандидатів потрібно виховувати

У першій п’ятірці фаворитів президентських перегонів, за винятком Володимира Зеленського, всі інші – політичні старожили. Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Юрій Бойко при владі вже в середньому двадцять років. Окремо стоїть Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони. Альтернативним кандидатом Гриценка не назвеш, він давно в політиці і досить пізнавана людина. Але в нього є одна відмінна від інших риса. Гриценко виступає на цих виборах в образі б’єднавчого кандидата на етапі підготовки до першого туру виборів. До нього перетекла команда Саакашвілі, єврооптимістів – тих, хто має невисокі рейтинги, але сподівається потрапити разом з Гриценком пізніше до парламенту.

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Хто може скласти альтернативу політичним старожилам?

На думку політолога Андрія Вігірінського, альтернативний кандидат той, який має певний досвід роботи в політиці або органах державної влади не більше п’яти років.

Час прагматично сприймати політику. Альтернативний кандидат у президенти повинен бути молодим, харизматичним, але не голослівним. З певними статками. І під ці критерії знову ж потрапляють Вакарчук і Зеленський. Хоча на виборах може бути особистісне сприйняття виборцями м’якотілості Вакарчука і зв’язку Зеленського з олігархом Коломойським. Але жоден наразі документи на реєстрацію не подавав. І альтернативних більше немає,

– вважає Андрій Вігірінський.

На жаль, констатує експерт, альтернативним політикам немає звідки взятися. В Україні відсутні такі традиції. Олігархи одні й ті самі, гроші відповідно в одних і тих же руках. А альтернативних треба виховувати. Поступово проводити в місцеві органи влади, парламент. Знайомити з людьми, давати розвиватися.

Хто намагається стати альтернативою

Олег Ярошевич, лідер "АвтоЄвроСили"

Олег Ярошевич заявив, що хоче балотуватися в президенти, оскільки йому потрібен інструмент, щоб розв'язати проблему з євробляхами. Під час своєї передвиборчої кампанії має намір вести перемовини та торгуватися з іншими кандидатами щодо дешевого розмитнення старих європейських автівок.



Олег Ярошевич хоче захищати інтереси власників євроблях

На переконання Андрія Вігірінського, Ярошевич відомий досить у вузьких колах. Його пізнаваність себе вже вичерпала і не визначальна для державної політики.

Щоб оцінити шанси лідера "АвтоЄвроСили", потрібно виходити з фактів. Ярошевич очолив рух людей, які відстоювали свої конкретні майнові інтереси. Вимагали від держави, мінімум, не рівних правил розмитнення автівок. Не надто висока морально-етична цінність, якщо брати її за основу передвиборчої кампанії,

– зауважує Вігірінський.

За його словами, Ярошевич хоче відстоювати меркантильний інтерес 500-600 тисяч власників євроблях. Але частина цих людей втратили довіру до "АвтоЄвроСили", оскільки їхні вимоги не були виконані. Частина вже розмитнила свої автівки. І ця тема для них втратила актуальність. І головне – чи готові такі люди заради розмитнення вручити владу Ярошевичу? До того ж, ці люди здебільшого не ходять голосувати.

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"Євробляхи не відносяться до основних проблем, які хвилюють українців. Власники євроблях – не стійкий електорат Ярошевича. За нього можуть проголосувати виборці і Тимошенко, і Ляшка. Порошенка може критикувати тільки з огляду на одну тему. Він не відбиратиме ні в кого голоси. Не може бути технічним чи альтернативним. Тому Ярошевич хоче капіталізувати свою ситуативну пізнаваність у політику – депутатський мандат через спочатку участь у виборах президента", – наголошує політолог.

Ігор Смєшко, екс-глава СБУ

Підзабутий силовик раптом вирішив поборотися за головну державну посаду. Ігор Смєшко, одного боку, очолював досить серйозну державну структуру – СБУ (2003-2005 роки). З іншого, він пішов у відставку ще в 2005 році. Тобто 14 років тому. За цей період Смєшко не брав активну участь у політиці. Хоча є згадування, що брав участь у Революції гідності і очолює громадську організацію "Сила і честь". Також був (чи ще є – невідомо – "24") радником президента Петра Порошенка в 2014 році. До того ж, Смєшко був причетний до історії з отруєнням кандидата в президенти Ющенка. Досі так і не з’ясована його роль.

Смєшка не включали в жодні рейтинги. Людина, на яку немає суспільного попиту. Він не може нічого запропонувати українцям. Плюс його вік – за 60 років. Якщо говорити про рух країни вперед, майбутнє, то не можуть люди, які вийшли з минулого, відігравати стратегічну роль у розбудові держави. Нічого нового Смєшко не принесе, а в сектор безпеки – тим більше. Такі люди не схильні прислухатися до будь-кого. Він може бути гвинтиком, на чий досвід стануть опиратися більш молоді політики,

– говорить Вігірінський.



Що нового може запропонувати екс-глава СБУ Ігор Смєшко?

На переконання експерта, Смєшка не можна назвати альтернативним. Чи технічний кандидат – питання. Теоретично може відібрати голоси в Гриценка чи Наливайченка – на полі колишніх представників силових відомств. Але Смєшка, ні відміну від Гриценка і навіть Наливайченка, фактично ніхто не знає.

Валентин Наливайченко, екс-глава СБУ, партія "Справедливість"

Наливайченко очолював двічі СБУ – при Ющенку, щоправда, був лише виконуючим обов’язки, і при Порошенку. Пішов у відставку в 2015 році. Учасник Революції гідності, лідер партії "Справедливість". Позиціонує себе, як чесного політика, який пішов у відставку, оскільки Порошенко і діюча влада не виконали вимог Майдану.



Валентин Наливайченко пропонує свій шлях чи хоче повернутися у велику політику?

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Водночас, на думку фахівців, мета Наливайченка знову потрапити до великої політики, і він геть не принциповий. Загалом складно пригадати якесь його досягнення на посаді голови СБУ.

Наливайченко стояв на одній трибуні з Юлією Тимошенко, Саакашвілі, Аваковим, Турчиновим. Напрошується один висновок: пристосуванець, який не має своєї позиції. Вся позиція Наливайченка – вигідно з кимось співпрацювати, а коли запахне смаленим – піти. Він хоче капіталізувати свою пізнаваність у депутатський мандат,

– вважає Андрій Вігірінський.

Віталій Скоцик, бізнесмен, екс-лідер Аграрної партії

Віталій Скоцик, на перший погляд, людина, яка не має особливого політичного досвіду. Молодий бізнесмен, доктор економічних наук, спеціаліст в аграрній галузі. Очолював Агарну партію, хоча наприкінці 2018 року його позбавили повноважень. За словами самого Скоцика, АПУ захопив близький до Порошенка нардеп від БПП Грановський. Скоцик зареєстрований як самовисуванець. Хоча, вочевидь, його програма буде спрямована на розвиток аграрного сектору і орієнтована на сільське населення.



Віталій Скоцик залишився без партійної підттримки

За словами Вігірінського, Аграрна партія на виборах до об’єднаних територіальних громад показала непогані результати – в першій п’ятірці за підсумками проведення своїх кандидатів на посади міських голів в областях, де розвинене аграрне господарство.

Віталій Скоцик – не суто технічний кандидат. Хоча його усунули від керівництва в Аграрній партії, Скоцика асоціюють з аграрною темою, ринком землі, що співзвучно з риторикою Тимошенко і Ляшка. В інформпростір навіть закидалися месиджі про другого Макрона. Але його вважають авторитарним,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Юлія Литвиненко, журналіст

Колишня телеведуча на телеканалах Інтер і Прямий "несподівано" в інтерв’ю Євгену Кисельову заявила, що роздумує над участю в президентській гонці. Теоретично – Литвиненко – пізнавана журналістка, і участь ще однієї жінки у виборах президента продемонструвала б, що Україна поступово наближається до європейських стандартів, що стосується гендерної рівності.



Юлія Литвиненко – технічний кандидат Порошенка?

Втім, фахівці вважають Юлію Литвиненко не альтернативним кандидатом. Технічним, за умови, що вона балотуватиметься.

Заява Юлії Литвиненко про намір іти в президенти звучить, як невдалий жарт. Постановочне інтерв’ю ні про що, в якому вона згадує про кандидатів, які, за дивним збігом, є основними конкурентами Порошенка на вихід до другого туру. Критикує Зеленського, який жорстко фактично її вижив з Інтеру – гендерна дискримінація. А також Юлію Тимошенко. І все,

– зазначає Вігірінський.