Лідер "АвтоЄвроСили" Ярошевич заявив, що йде в президенти

14 січня лідер організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич оголосив, що має намір зареєструвати себе як кандидата в президенти України у Центрвиборчкомі.

Про це він написав на сторінці організації "АвтоЄвроСила" у Facebook.

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Чоловік пояснив, що прийняв таке рішення, оскільки йому потрібен інструмент, щоб розв'язати проблему з "євробляхами". Під час своєї передвиборчої кампанії він має намір вести перемовини та торгуватися з іншими кандидатами щодо дешевого розмитнення старих європейських автівок.

Потрібно зробити щось й або згодом жаліти через це, або не жаліти. Або ж не зробити, але потім шкодувати про це весь час. Тому хочу розповісти всім про своє рішення, прийняти яке було досить нелегко: я балотуватимусь в президенти України,

– зазначив Ярошевич.

"Роблю це не для себе, а щоб змінити щось у цьому житті", – додав він.

Хто такий Олег Ярошевич? Керівник всеукраїнської громадської організації "АвтоЄвроСила". Він – найбільш "розкручений" представник руху "євробляхерів". Саме Ярошевич спалив свій Land Rover, після того як Верховна Рада ухвалила закон про доступне розмитнення без поправок, внесення яких вимагали "євробляхери". Має вищу економічну освіту. Був помічником народного депутата Наталії Веселової, яка, до речі, голосувала за прийняття законопроектів №8487 і 8488, проти яких так активно протестував Ярошевич.

Олег Ярошевич також натякнув, що 2,5 мільйони, які потрібно внести як грошову заставу задля участі у виборах, допомогти назбирати йому мають соратники на європейських номерах.

Дивіться відео: звернення Олега Ярошевича

До слова, напередодні про своє рішення балотуватися у президенти України на виборах, що відбудуться у 31 березня 2019 року повідомив й екс-голова СБУ Ігор Смешко.