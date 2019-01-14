Екс-голова СБУ Смешко оголосив, що йде в президенти

Екс-голова СБУ Ігор Смешко прийняв рішення балотуватися у Президенти України на виборах, що відбудуться у 31 березня 2019 року.

Ігор Смешко на своїй сторінці у Facebook написав, що готує документи для реєстрації в ЦВК.

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"Дорогі друзі, рішення, про яке ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом в Президенти України", – йдеться у повідомлені.

Що відомо про Ігоря Смешка?Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року. Але до цього часу обіймав багато керівних посад. Був заступником секретаря РНБО, очолював головне управління розвідки Міноборони. Ще раніше працював військовим аташе з питань оборони України в США. В останні роки працював при Президентові України. Крім того Смешко відомий можливою причетністю до отруєння екс-президента Віктора Ющенка у 2004 році. Це отруєння, досі не розкрите, сталося, за однією з версій, саме під час зустрічі Ющенка і та Смешка на дачі останнього.

До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.