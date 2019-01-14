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      Экс-глава СБУ Смешко объявил, что идет в президенты

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      Экс-глава СБУ Смешко объявил, что идет в президенты
      Экс-глава СБУ Смешко объявил, что идет в президенты / informator.news

      Экс-глава СБУ Игорь Смешко принял решение баллотироваться в Президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года.

      Игорь Смешко на своей странице в Facebook написал, что готовит документы для регистрации в ЦИК.

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      "Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в Президенты Украины", – говорится в сообщении.

      Что известно об Игоре Смешко?Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 до февраля 2005 года. Но до этого времени занимал много руководящих должностей. Был заместителем секретаря СНБО, возглавлял главное управление разведки Минобороны. Еще раньше работал военным атташе по вопросам обороны Украины в США. В последние годы работал при Президенте Украины. Кроме того Смешко известный возможной причастностью к отравлению экс-президента Виктора Ющенко в 2004 году. Это отравление, до сих пор не раскрыто, произошло, по одной из версий, именно во время встречи Ющенко и Смешко на даче последнего.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики ЦИК СБУ Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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