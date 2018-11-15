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      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover

      ЦРУ. За кадром 763 Читать новость на русском

      Горить хата, гори й сарай, точніше Land Rover. Сьогоднішній випуск – про реакцію власників "євроблях" на ухвалений парламентом закон, а також про те, чи настільки він поганий.

      Олег Ярошевич – лідер руху за легалізацію "євроблях" пафосно у прямому ефірі у Facebook власноруч спалив свою нерозмитнену автівку. Крок для багатьох незрозумілий. Тож що штовхнуло його на такі радикальні дії?

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      Отже, це сталося. Верховна Рада ухвалила закон, що здешевлює розмитнення автомобілів, які завозять із Європи. Тобто мова про ті самі нерозмитнені "бляхи", які заполонили наші дороги.

      Олег Ярошевич лідер руху за легалізацію євроблях
      Олег Ярошевич – лідер руху за легалізацію "євроблях"

      Кінцева проголосована версія, що піде на підпис президенту, не надто відрізняється від варіанту, який ухвалювали у першому читанні. І про все по порядку.

      Уся соль документу у зниженій ставці акцизного податку. Тепер він складатиме 50 євро для бензинових авто і 75 – для дизельних. Ці базові ставки множаться на коефіцієнт двигуна та вік автомобіля. Відповідно чим старша машина, тим дорожче буде розмитнення.

      До прикладу, якщо ввозити 10-річне авто з бензиновим двигуном 1,6 літра, то вартість розмитнення становитиме 800 євро, 5 років – 500 євро, 2 роки – лише 160 євро. Це, безперечно, плюс і, на перший погляд, суттєвий прорив. Але тут чимало "але".

      Пропорційно до того, наскільки молодша машина, яку ввозитимуть в Україну, буде вищою її кінцева вартість. А вже від цінника відштовхуються ще решта платежів – ввізне мито 10%, ПДВ 20% та 5% Пенсійний фонд. Укупі усі ці платежі на зазначене вище авто, віком 2 роки й вартістю 10 тисяч євро, потягнуть майже на 4 тисячі. Якщо вік 10 років, а вартість 2 тисячі євро, то за легалізацію доведеться віддати майже повну вартість – 1600 євро.

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      І от лише після усіх цих процедур можна змінювати "бляху" на український номер. Важлива деталь – закон запроваджує ще три місяці так званого пільгового періоду. Це пряма поступка "євробляхерам", які вже їздять українськими дорогами. За ці три місяці вони мають право отримати державну реєстрацію зі знижками – 50% від базової ставки. Тобто це прямий крок саме до легалізації "євроблях".

      Вийшло за мотивами відомої приказки: Рада ухвалила закон так, аби й рибку можна було з'їсти, тобто дати пільгу "євробляхерам", і у воду не лізти, адже механізм легалізації більшості ввезених за схемами "євроблях" неможливо реалізувати. Бо вони оформлені на закордонні фірми, а фактичні власники, де-юре, сторонні люди. І це таке собі покарання за схему.

      Тож очевидно, що "блях" на вулицях в найближчій перспективі таки не поменшає. Старі-старі десятирічки справді купувати за кордоном так само буде невигідно. І от це, в першу чергу, дуже обурило активістів "АвтоЄвросили".

      Їхній головний аргумент – наш народ настільки бідний, що не може дозволити собі розмитнювати машину по тій ціні, що купив її у Європі. Ну, а лідер "АвтоЄвросили" Олег Ярошевич на знак протесту пафосно спалив у прямому ефірі свій автомобіль. Бо не вдоволений законом та наданими поступками. На його переконання, замало знизили. Мовляв, старі дешеві машини треба ввозити не дорожче 40% їх вартості.

       

      Стрім із палаючим авто підірвав соцмережі. Думки людей розділилися навпіл. Про Олега заговорили, як про сильного, принципового лідера, який відстоює права не просто "євробляхерів", а й простого народу, якому несила накопичити гроші на дешеву легальну автівку.

      Але є й інша думка. Може це була піар-акція на вогні із прицілом на пост президента чи народного депутата? Про Олега заговорили, після такого вчинку його прізвище справді буде бажаним у списку тієї чи іншої політсили. Де воно з'явиться, гадаю, незабаром дізнаємось.

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      І от ще амністія "блях" і те, яким чином "АвтоЄвросила" вимагає цього у влади, питання суперечливе. Старі авто, від яких позбавляються в Європі, мають легально заполонити наші дороги. Головне дешево, решта – не цікавить.

      Далі через їхні радикальні протести час від часу страждають люди, які їздять на держномерах, які сплатили свого часу всі податки. Ті самі бідні люди, що не накопичили на особисте авто, так само стоять у пробках, але вже у громадському транспорті.

      Через засилля незаконно ввезених "блях" бюджет уже втратив сотні мільйонів. Це, до речі, пенсії стареньких родичів тих самих "бляхерів".

      І от до слова, екологічне питання до пана Ярошевича: скільки гидоти потрапило у київське повітря від його спаленої машини? Отака вона турбота "євробляхерів" про інших.

      Перший крок до зменшення акцизу зроблений, як на мене – це не так вже й погано. Замало знизили, треба далі домовлятися. Дотримуйтесь закону, сплачуйте податки, спіть спокійно та разом із нами змінюйте країну на краще.

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Відеоблоги ЦРУ. За кадром
      Джерело: 24 канал
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