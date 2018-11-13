19:20
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ

      199 Читать новость на русском

      У січні 2018 року НАБУ повідомило про розкриття схеми із заволодіння природним газом на суму понад 1,4 мільярда гривень, до якої причетні компанії , що належать народним депутатам Богдану та Ярославу Дубневичам.

      Нардепи купляли газ у "Нафтогазу" за пільговою ціною, нібито для проблем населення – для опалення та гарячої води.

      Читайте також: "Газові" брати Дубневичі: як мешканці Львівщини стали заручниками корупційних схем

      Насправді ж на ТЕЦ ще й вироблялася електрика, яка продавалася державі вже за ринковою, а не пільговою ціною – саме на ці потреби й пішли понад 300 мільйонів кубів газу. Такими об'ємами ці дві ТЕЦ могли б опалювати цілий Львів, а не лише два обласних центри.

      ТЕЦ Новояворівськ
      ТЕЦ у Новояворівську

      У ході розслідування НАБУ через суд у якості речових доказів арештувало ТЕЦ та передало їх спеціально створеній структурі, яка має опікуватись арештованим майном – Агенству з розшуку та менеджменту активів. Ті мали знайти управителів та забезпечити, аби Новий Розділ та Новояворівськ почали опалюватись. Поміж тим у судах представники Дубневичів відчайдушно намагалися зняти арешти.

      АРМА провела конкурс і навіть знайшла управителя – приватну фірму "Енерго М". Без штату, без дозволу, і як показало наше розслідування – із доволі сумнівним шлейфом, що тягнеться за її керівництвом. Крім цього, нас дуже насторожив той факт, що нові управителі вирішили без вагань взяти на себе борг, який раніше накопичився у ТЕЦ і негайно розпочати роботу. 

      Як виявилося, умови договору – комерційна таємниця. Тобто, спеціально створена державна структура, що мала б працювати на умовах абсолютної прозорості, укладає із комерційною фірмою конфіденційні договори, що містять комерційну таємницю.

      Прозорістю тут і не пахне, і що у тих договорах – питання риторичне. А, може, відкатану схему із пільговим газом хочуть застосовувати знову і знову? Нові управителі досі не змогли запустити ТЕЦ. І це – чергова серія цього марлезонського балету.

      АРМА звинуватила у диверсії колишніх менеджерів, які керували цими ТЕЦ. Мовляв, вони заборонили працівникам переходити до нових господарів, та найгірше – забрали із собою спеціальні контролери, без яких ТЕЦ запустити взагалі неможливо.

      Багато питань залишилось до усіх сторін конфлікту: й до попереднього керівництва, й до нового управителя, й до самої АРМИ, що допустила такий колапс. Дивно, що до процесу управління не долучили державні структури. Ймовірно, що Новояворівськ цілком може повторити долю Алчевська. Там, 12 років тому, у розпал морозів, вийшла з ладу вся опалювальна система – і це була катастрофа державного масштабу.

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: опалювальний сезон Новини України Корупція Гроші Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сьогодні , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 363
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сьогодні , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 484
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 18:15 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 11699
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сьогодні , 18:01 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 199
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сьогодні , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 815
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тут залишаться ті, кому це дійсно потрібно, – Портников про еміграцію українців
       24 січня 2017 , 03:10 15
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
       11 листопада , 19:30
      Головні новини футболу 3 жовтня: Коноплянка допоміг Шальке обіграти Локомотив, Олімпік змінив головного тренера
       4 жовтня , 07:00
      Мессі встановив неймовірне досягнення Ліги чемпіонів
       4 жовтня , 18:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук