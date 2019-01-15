Лидер "АвтоЕвроСилы" Ярошевич заявил, что идет в президенты

14 января лидер организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич объявил, что намерен зарегистрировать себя как кандидата в президенты Украины в Центризбиркоме.

Об этом он написал на странице организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

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Мужчина объяснил, что принял такое решение, поскольку ему нужен инструмент, чтобы решить проблему с "евробляхами". Во время своей предвыборной кампании он намерен вести переговоры и торговаться с другими кандидатами относительно дешевой растаможки подержанных европейских автомобилей.

Нужно сделать что-то и впоследствии жалеть об этом, или не жалеть. Или же не сделать, но потом жалеть об этом все время. Поэтому хочу рассказать всем о своем решении, принять которое было весьма нелегко: я буду баллотироваться в президенты Украины,

– отметил Ярошевич.

"Делаю это не для себя, а чтобы изменить что-то в этой жизни", – добавил он.

Кто такой Олег Ярошевич?

Руководитель всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила". Он – самый "раскрученный" представитель движения "евробляхеров". Именно Ярошевич сжег свой Land Rover, после того как Верховная Рада приняла закон о доступной растаможке без поправок, внесения которых требовали "евробляхеры". Имеет высшее экономическое образование. Был помощником народного депутата Натальи Веселовой, которая, кстати, голосовала за принятие законопроектов №8487 и 8488, против которых так активно протестовал Ярошевич. Олег Ярошевич также намекнул, что 2,5 миллиона, которые нужно внести как денежный залог для участия в выборах, помогут ему насобирать соратники на европейских номерах.

Смотрите видео: обращение Олега Ярошевича

К слову, накануне о своем решении баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года, сообщил экс-глава СБУ Игорь Смешко.