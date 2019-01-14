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      Головна загроза для майбутніх виборів президента – це фальсифікації з боку влади

      95 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / vesti-ukr.com

      Центральна загроза для майбутніх виборів президента, які відбудуться у березні цього року – це фальсифікації з боку влади.

      Про це лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив представникам ЗМІ сьогодні після одержання в ЦВК посвідчення кандидата у президенти України.

      Валентин Наливайченко закликав до об’єднання усі громадські та патріотичні організації і виступив з ініціативою створення загальноукраїнського громадського руху "За вільні і справедливі вибори".

      І влада, і українське суспільство, міжнародні партнери України, і особливо учасники перегонів мають зробити все від них залежне, щоб президентська кампанія і волевиявлення пройшли прозоро і без будь-якого зовнішнього втручання. Захистимо вільне волевиявлення українців,
      – заявив кандидат у президенти Валентин Наливайченко.

      За його словами, рух "Справедливість" і його партнери, а це понад 210 громадських організацій, готові об'єднатися, щоб не допустити фальсифікацій і захистити вибір людей.

      "Рух "Справедливість", усі наші осередки по всій Україні готові захищати справедливі і вільні вибори", – запевнив Валентин Наливайченко.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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