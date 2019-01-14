Головна загроза для майбутніх виборів президента – це фальсифікації з боку влади

Центральна загроза для майбутніх виборів президента, які відбудуться у березні цього року – це фальсифікації з боку влади.

Про це лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив представникам ЗМІ сьогодні після одержання в ЦВК посвідчення кандидата у президенти України.

Валентин Наливайченко закликав до об’єднання усі громадські та патріотичні організації і виступив з ініціативою створення загальноукраїнського громадського руху "За вільні і справедливі вибори".

І влада, і українське суспільство, міжнародні партнери України, і особливо учасники перегонів мають зробити все від них залежне, щоб президентська кампанія і волевиявлення пройшли прозоро і без будь-якого зовнішнього втручання. Захистимо вільне волевиявлення українців,

– заявив кандидат у президенти Валентин Наливайченко.

За його словами, рух "Справедливість" і його партнери, а це понад 210 громадських організацій, готові об'єднатися, щоб не допустити фальсифікацій і захистити вибір людей.

"Рух "Справедливість", усі наші осередки по всій Україні готові захищати справедливі і вільні вибори", – запевнив Валентин Наливайченко.