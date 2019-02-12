Биография Евгения Мураева: что известно о кандидате в президенты

Выдвиженец от партии "Наши" и ее лидер Евгений Мураев подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах 11 января. Центральная избирательная комиссия его зарегистрировала, Мураев оказался в списке из 44 кандидатов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Евгения Мураева

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Евгений Мураев родился 2 декабря 1976 года в райцентре Змиев на Харьковщине.

Высшее образование с 1994 по 1999 получил в Харьковском национальном университете имени Каразина. Учился Мураев на экономическом факультете, специальность – финансы и кредит. По завершению обучения получил диплом с отличием.

Второе высшее образование Мураев получил, находясь уже в статусе нардепа, тоже в Харькове. Так, политик защитил диплом юриста в Университете имени Ярослава Мудрого.

Семья кандидата в президенты

Разведен. Был женат на Валерией Тарановой, от брака имеет двух сыновей – Михаила и Игоря. По информации журналистов, именно бывшая жена дала старт успешной политической карьере мужа. Отец Валерии, Олег Таранов, был заместителем одного из министров в правительстве в 1996 году, а впоследствии – членом экономического совета при президенте Кучме. Его считают причастным к приватизации Николаевского глиноземного завода российским олигархом Олегом Дерипаской с помощью специально созданной компании "Украинский алюминий". Таранов сыграл большую роль в развитии бизнеса и политической карьеры зятя Мураева. Кроме того, экс-супруга Евгения Мураева является племянницей Вадима Рабиновича.

Евгений Мураев с бывшей женой Валерией

Несмотря на громкий развод жена Мураева осталась его политической поклонницей. Ради созданного экс-супругом политического проекта "Наши" женщина даже вышла из партии "За жизнь" своего дяди Вадима Рабиновича.

С 2017 года Мураев поддерживает близкие отношения со своей землячкой, молодой актрисой и фотомоделью Екатериной Гордиенко.

Читайте также: "Спасибо деду за победу": Сожительница нардепа Мураева снимается в кино страны-агрессора



Новая избранница кандидата в президенты

Карьера

До активной политической жизни Мураев около 10 лет проработал в частном секторе. Так, он занимал должность директора ООО "Анклав", которая занималась оптовой торговлей нефтепродуктов, с 2001 по 2007 год был директором ООО "МКМ-Харьков".

Читайте также: Альтернативные кандидаты в президенты-2019: кто они и какие цели преследуют

С 2009 по 2010 год занимал кресло гендиректора в компании "Восточная финансовая группа".

Политическая карьера Мураева началась в 2006 году, когда он стал депутатом Харьковского областного совета от партии Инны Богословской "Вече". Во второй раз в облсовет он прошел в 2010 году по спискам "регионалов".

В апреле 2010 года тогдашний президент Виктор Янукович назначил Евгения Мураева головой Змиевской райгосадминистрации.

В ноябре 2012 года Мураева уволили с должности главы района из-за того, что он прошел в Верховную Раду по мажоритарному округу №181.

26 октября 2014 года Мураева переизбрали в парламент по тому же округу.

31 марта Мураев стал "министром" экономического развития и торговли так называемого "оппозиционного правительства".

В сентябре 2018 политик вышел из партии "За жизнь" и создал пророссийскую партию "Наши".

Скандалы, связанные с политиком

Евгений Мураев прежде всего известен своими скандальными пророссийскими высказываниями относительно войны на Донбассе и Революции Достоинства.

Так, события, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах оппозиционер в ноябре 2017 года называл "государственным переворотом". Это вызвало большой скандал и пикетирование телеканала NewsOne, владельцем которого является Мураев. Также кандидат в президенты выступает против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима.

Российско-украинскую войну на Донбассе политик называет не иначе, как "гражданский конфликт", своей риторикой фактически повторяя слова росСМИ о ситуации на Востоке Украины.

Также Мураев утверждает, что нынешней украинской власти выгодно продолжение войны так же, как и временная аннексия Крыма.

Скандальным был и выход Мураева из пророссийской политической партии "За жизнь", которую возглавляет Вадим Рабинович, а финансирует Виктор Медведчук.

Так, во время громкого выхода из партии, Мураев обвинил Рабиновича и Юрия Бойко в работе на Порошенко.

Евгений Мураев с Вадимом Рабиновичем в парламенте

"Объединение "Оппозиционного блока" и партии "За жизнь" – это очередная попытка договоренности олигархических групп для того, чтобы остаться у власти ... Посмотрите на их логику, объединенный кандидат выходит во второй тур – и что дальше? Он с треском проигрывает Порошенко, потому что у нас нет Крыму, нет Донбасса, а у Порошенко есть четкая аргументация, что это пророссийский кандидат, вышки Бойко и др. Электорат националистической Украины сегодня на 5 миллионов больше, и в таком случае Петр Алексеевич обязательно снова станет президентом, а представители этих двух политических партий получат должности: кто-то – спикера, а кто-то – премьера", – заявлял тогда он.

Читайте также: ТОП-5 темных лошадок президентских выборов

Кстати, Мураев включен в базу украинского сайта "Миротворец", а именно – в раздел "Чистилище". Политика обвиняют в помощи террористам и российским оккупантам, в участии и организации антиукраинских информационных спецопераций страны-агрессора.

Кроме этого, в июне 2018 года журналисты зафиксировали, как отец Мураева на своей странице в запрещенной российской социальной сети "Одноклассники" активно публиковал сообщения, в которых призвал Россию к оккупации всей территории Украины.

Состояние политика

Евгений Мураев имеет в собственности квартиру в Харькове, общей площадью 170,6 квадратных метра, а также арендует помещения нежилого здания 128,6 квадратных метров. В Киеве депутат снимает номер в отеле "Национальный" площадью 53 квадратных метра.

Мураев также задекларировал технику и оборудование (телекоммуникационный комплекс) в количестве 877 единиц, золотые часы Breguet и Bovet, часы Rolex, ружьё типа карабин Blaser Attache и еще 34 единицы техники и оборудования.

У кандидата в президенты от партии "Наши" на банковских счетах в "Альфа-банка" размещены 3985 гривен и 281 евро.



Евгений Мураев

Мураев владеет наличными в размере 10,15 миллионов гривен, 2 миллиона долларов и 1 миллиона евро.

Также Евгений Мураев является владельцем автомобиля Lexus LX 570 2012 года выпуска.

Программа кандидата в президенты

Евгений Мураев считает, что "Украина является территорией постоянной нестабильности" пока продолжается война в Донбассе. Он предлагает прекратить боевые действия по минским соглашениям и прямые переговоры всех сторон конфликта.

Украина должна вернуть свой нейтральный, внеблоковый статус, навсегда освободившись от внешнего управления. Только отказавшись от вечного выбора стороны, мы сможем прекратить войну,

– считает кандидат в президенты.

Кроме того, Мураев предлагает пересмотреть ассоциации Украины с ЕС или полностью отказаться от него. Также он предлагает провести "широкую децентрализацию".

Читайте также: Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты

Также, по его мнению, Украину следует развивать как связующее звено между Востоком и Западом, превратить в "культурный и торговый мост между Европой и Азией".

Мураев обещает бороться с коррупцией, проводить справедливую социальную политику и снизить цены на тарифы.

Не забыл в своей программе Мураев и об "исторической памяти". Политик имеет в виду коммунистическое прошлое Украины.

Агрессивный национализм как основа государственной политики и попытка заменить демократию диктатурой для нас недопустимы. Мы выступаем против надругательства над нашей памятью, уничтожения памятников Великой Победы и переписыванич истории,

– говорится в программе кандидата в президенты.