Президентские выборы 2019: Евгений Мураев объявил, что снимает свою кандидатуру

Кандидат в президенты Украины и народный депутат Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Случилось это во время пресс-конференции, посвященной "объединению оппозиционных сил". Об этом сообщил Интерфакс.

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Мураев решил поддержать другого кандидата – заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Чем известен Евгений Мураев?

Прежде всего Мураев известен своими скандальными пророссийскими высказываниями относительно войны на Донбассе и Революции Достоинства. События, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах оппозиционер в ноябре 2017 года называл "государственным переворотом". Выступает он и против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима. Российско-украинскую войну на Донбассе политик называет не иначе, как "гражданский конфликт", чем фактически повторяет слова пропагандистских российских СМИ.

Детально о Евгении Мураеве – читайте в материале 24 канала