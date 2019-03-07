17:02
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Президентские выборы 2019: Евгений Мураев объявил, что снимает свою кандидатуру

      214 Читати новину українською
      Евгений Мураев
      Евгений Мураев / Screenshot

      Кандидат в президенты Украины и народный депутат Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

      Случилось это во время пресс-конференции, посвященной "объединению оппозиционных сил". Об этом сообщил Интерфакс.

      Читайте также: Крым, Донбасс и украинский язык: кто из кандидатов провалил тест на государственность

      Мураев решил поддержать другого кандидата – заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

      Чем известен Евгений Мураев?
      Прежде всего Мураев известен своими скандальными пророссийскими высказываниями относительно войны на Донбассе и Революции Достоинства. События, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах оппозиционер в ноябре 2017 года называл "государственным переворотом". Выступает он и против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима. Российско-украинскую войну на Донбассе политик называет не иначе, как "гражданский конфликт", чем фактически повторяет слова пропагандистских российских СМИ.

      Детально о Евгении Мураеве – читайте в материале 24 канала

      blog_ava
      Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу
      сегодня
      3518
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Оппозиционный блок Евгений Мураев
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      сегодня , 17:00 Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи
      Олексій Чибісов 2
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 31923
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      951
      Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      сегодня , 16:30 Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      Настя Сукач 2517
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сегодня , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 236
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Смертельное ДТП в Мариуполе: трое мужчин погибли, женщина с ребенком в больнице (фото 18+)
       2 апреля 2018 , 08:12
      Кокс и Квасьневский срочно возвращаются в Украину
       20 октября 2013 , 13:00 14
      Как получить компенсацию за затопленное авто: мнение юриста
       20 августа 2018 , 10:50
      Илон Маск "угрожает" новой моделью за $25 тысяч
       20 августа 2018 , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук