Крим, Донбас та українська мова: хто з кандидатів провалив тест на державність

Саме питання про українську мову, приналежність Криму та ситуацію на Донбасі є лакмусовим папірцем для кандидатів у Президенти. Адже хто, як не вони, мають завжди підтримувати українську позицію й бути готовими до гострих запитань.

Та від людей, які хочуть керувати країною, лунають досить неоднозначні заяви.

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Володимир Зеленський

Шоумен Володимир Зеленський дивно відреагував на війну на Сході та економічну труднощі країни.

У інтерв'ю з політиком журналіст BBC говорив, що Україна має дуже серйозні проблеми з конфліктом на Сході з Росією, а економіка переживає труднощі.



Зеленський погоджувався з твердженнями журналіста BBC

Політик або відверто не розумів, що саме англійською говорить йому журналіст, або ж це все дійсно викликало в нього захоплення. Тест на дипломата комік провалив.

Юлія Литвиненко

А от журналістка Юлія Литвиненко, яка також зібралась у президенти, привласнила російську мову.

Я говорю не російською, а східноукраїнською,

– переконувала вона.

На цьому жінка не зупинилась: під час інтерв'ю з Романом Скрипіним назвала кримських татар "декоративним елементом", а Донецьк – "Донецькою автономною республікою".



Українська телеведуча та кандидатка у президенти Юлія Литвиненко

Ілля Кива

Тим часом Ілля Кива, який на початку війни розповідав про те, що з автоматом в руках захищав державу й що треба знищувати ворога, почав світитись на каналах Кремля.



Кива в прямому ефірі телеканалу "Россия-1"

Та й у лавах "Соціалістичної партії" змінив риторику на подібну Медведчуку – куму Путіна. Кива наголошує, що українців та росіян розділили мовою, вірою і культурою, а ще згадує про мир за будь-яку ціну.

Євген Мураєв

Тест на державність не пройшов й відомий проросійськими висловлюваннями Євгеній Мураєв. З початком війни на Донбасі він заявляв, що це — "громадянський конфлікт", а обидві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а сепаратисти — Росії

Революцію гідності він називав "державним переворотом", а ще припускає, що українські полонені моряки зайшли не в нейтральні, а в російські води.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.