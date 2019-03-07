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      Крым, Донбасс и украинский язык: кто из кандидатов провалил тест на государственность

      41 Читати новину українською

      Именно вопрос об украинском языке, принадлежности Крыма и ситуации на Донбассе является лакмусовой бумажкой для кандидатов в Президенты. Ведь кто, как не они, должны всегда поддерживать украинскую позицию и быть готовыми к острым вопросам.

      И от людей, которые хотят управлять страной, звучат довольно неоднозначные заявления.

      Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

      Владимир Зеленский

      Шоумен Владимир Зеленский странно отреагировал на войну на Востоке и экономические трудности страны.

      В интервью с политиком журналист BBC говорил, что Украина имеет очень серьезные проблемы с конфликтом на Востоке с Россией, а экономика переживает трудности.

      Володимир Зеленський
      Зеленский соглашался с утверждениями журналиста BBC 

      Политик или откровенно не понимал, что именно на английском говорит ему журналист, или же это все действительно вызвало у него восхищение. Тест на дипломата комик провалил.

      Юлия Литвиненко

      А вот журналистка Юлия Литвиненко, которая также собралась в президенты, присвоила русский язык.

      Я говорю не на русском, а на восточноукраинском,
      убеждала она.

      На этом женщина не остановилась: во время интервью с Романом Скрыпиным назвала крымских татар "декоративным элементом", а Донецк – "Донецкой автономной республикой".

      Юлія ЛитвиненкоУкраинская телеведущая и кандидат в президенты Юлия Литвиненко

      Илья Кива

      Между тем Илья Кива, который в начале войны рассказывал о том, что с автоматом в руках защищал государство и что нужно уничтожать врага, начал светиться на каналах Кремля.

      Ілля Кива
      Кива в прямом эфире телеканала "Россия-1"

      Но в рядах "Социалистической партии" сменил риторику на подобную Медведчуку – куму Путина. Кива отмечает, что украинцев и россиян разделили языком, верой и культурой, а еще вспоминает о мире любой ценой.

      Евгений Мураев

      Тест на государственность не прошел и известный пророссийскими высказываниями Евгений Мураев. С началом войны в Донбассе он заявлял, что это – "гражданский конфликт", а обе стороны получают поддержку от иностранных государств: Украины со стороны США, а сепаратисты – России

      Мураєв Євген

      Революцию достоинства он называл "государственным переворотом", а еще предполагает, что украинские пленные моряки зашли не в нейтральные, а в российские воды.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?
      25 ноября 2018 в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли огонь по украинским судам. В следствии чего 6 украинских военных моряков получили ранения.

      В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

       

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский языковый вопрос Война на Донбассе Аннексия Крыма Евгений Мураев Илья Кива
      Источник: 24 канал
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