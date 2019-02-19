Кто такая Юлия Литвиненко: что известно о кандидатке в президенты

Экс-журналистка и начинающая политик Юлия Литвиненко подала документы в ЦИК для участия в президентских гонках 4 февраля. Центризбирком зарегистрировал ее одной из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Юлии Литвиненко

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Юлия Литвиненко родилась 7 ноября 1976 года в городе Ингулец (теперь входит в состав Кривого Рога).

Образование получала в Днепровском национальном университете на факультете журналистики.

Семья кандидата

Литвиненко разведена, воспитывает двух дочерей Александру и Киру.

Карьеру журналиста Литвиненко начала строить с 20-летнего возраста. Так, в 90-х она работает в днепропетровских редакциях столичного телевидения. В частности, Литвиненко была внештатным корреспондентом на телеканалах 1+1 и СТБ.

Также с 1996 до 1999 Литвиненко работала выпускающим редактором и ведущей программы "Новости" ТРК "11 канал", была ведущей прямых эфиров на радиостанции RadioMix.



Юлия Литвиненко

В 1999 году она переезжает в Киев. Там год работает на УТ-1 ведет программу "Вопрос дня".

Впоследствии, в течение трех лет, ведет информационную программу "факты" на ICTV.

После этого переходит на канал К1, где работает с 2004 по 2008 год, открывает авторскую программу "Позаочі".

Вместе с этой авторской программой переходит работать на телеканал "Интер". На "Интере" Юлия Литвиненко сделала 200 выпусков проекта "Позаочі". Однако, по словам самой телеведущей, ее проект закрыли, когда "управлять" телеканалом пришел Владимир Зеленский.

"Он, придя туда руководителем, свернул все производство. Канал так и не возродился. Финансирование направили на производство программ "95 квартала", – рассказывала телеведущая в одном из интервью.

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Следует отметить, что в 2013 году Литвиненко получила премию "Телетриумф" в номинации "Интервьюер". А в 2015 году стала лауреатом Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Рейтинг".

С декабря 2016 года Литвиненко работала на телеканале NewsOne, владельцем которого тогда был другой кандидат в президенты – Евгений Мураев. Там Литвиненко сначала ведет программу "Будни", затем – различные проекты: "20/22 с Литвиненко и Апасовым", "Хронология дня", "Большое интервью", "Большой вечер", политическое шоу "Украинский формат".

В прошлом году кандидат в президенты вновь сменила место работы. Так, она стала ведущей программы "Итоги" на телеканале "Прямой".

Сейчас Литвиненко безработная, перед тем, как объявить о намерении баллотироваться в президенты, она уволилась.

Политическая карьера кандидата официально началась с подачи в ЦИК документов для регистрации на президентских выборах в 2019 году.



Экс-журналистка и кандидат в президенты Юлия Литвиненко

До этого Юлия Литвиненко была помощником нардепа Верховной Рады 6-го созыва Сергея Власенко на общественных началах.

"Я хочу стать политиком ради будущего своих детей. Я 20 лет работаю с информацией и очень хорошо знакома со многими политиками нашей страны. У меня к ним много вопросов, и это – не ради полемики или рейтингов. Это – жизненно важные для Украины вопросы", – написала Литвиненко в своем Facebook, когда заявила, что уходит в политику.

Интересные моменты о кандидатке

Отметим, что ряд СМИ называет Литвиненко – техническим кандидатом от Петра Порошенко. По мнению экспертов, на президентских выборах политик будет оттягивать голоса от главной конкурентки действующего президента – Юлии Тимошенко.

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В своей агитационной рекламе Литвиненко задает вопросы другим кандидатам, претендующим на президентское кресло. Так, больше всего вопросов у журналистки возникло именно к Тимошенко. Например: "В тюрьме ходила на каблуках, на Майдан выехала в инвалидной коляске. Не стыдно вам смотреть людям в глаза?" или "Вона працює. Может, хватит водить людей за нос?"





Вопросы Литвиненко к Юлии Тимошенко

Также Литвиненко публично называет кандидата в президенты Владимира Зеленского "слуга Коломойского", приглашала этого новоиспеченного политика на дебаты.



Зеленского кандидат называет "слугой Коломойского"

Литвиненко уверяет, что деньги для залога в ЦИК взяла у знакомых в ссуду, обещает вернуть их сразу, как станет политиком.

Состояние политика

Юлия Литвиненко задекларировала едва ли не самую малую заработную плату среди всех кандидатов.

В частности, бывшая журналистка, а теперь кандидат в президенты указала в своей декларации за 2017 год квартиру площадью 71,6 квадратных метров, а также автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.

При этом по основному месту работы Литвиненко получила зарплату в размере 32 839 гривен, по совместительству – 4434 гривны и гонорары на сумму свыше 4 тысяч гривен.

Наличными она держала 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. В банке хранила только один доллар.

Программа кандидата

В своей программе Литвиненко повторила, что основным мотивом к выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах считает собственных детей.

По мнению политика, Украина должна в первую очередь решать стратегическую задачу – проводить сдерживание России, которая аннексировала Крым, и выступает спонсором и участником войны на востоке.



Украинская журналистка о выдвижении Литвиненко на пост президента

В кресле президента она обещает заниматься урегулированием конфликта с Россией в соответствии с нормами международного права.

Также она считает, что Украине необходимо усилить реформу госслужбы, чтобы каждый гражданин, который имеет определенные компетенции, мог претендовать на конкурсные должности.

В программе кандидат добавляет, что главным тормозом, который замедляет развитие Украины, является коррупция. Поэтому антикоррупционные реформы требуют усиления не только на уровне законодательства, но и на этапе внедрения практик.

Литвиненко указала в предвыборной программе то, что Украине необходимо модернизировать законодательство в сфере культуры и креативных индустрий. Сделать это можно, по ее мнению, путем поддержки креативных профессионалов и художников.

"Образование требует новых стандартов и нового качества педагогов – тренировать и адаптировать к современным требованиям необходимо, прежде всего, преподавателей. Целью ближайших лет является разработка утилитарной и современной системы знаний, отвечающей потребностям рынка", – считает Юлия Литвиненко.

Как будут проходить выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 особы кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.