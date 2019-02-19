Хто така Юлія Литвиненко: що відомо про кандидатку у президенти

Екс-журналістка та новоспечена політикиня Юлія Литвиненко подала документи до ЦВК для участі у президентських гонках 4 лютого. Центрвиборчком зареєстрував її однією із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидатки у президенти.

Біографія Юлії Литвиненко

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Юлія Литвиненко народилася 7 листопада 1976 року в місті Інгулець (тепер входить до складу Кривого Рогу).

Освіту здобувала у Дніпровському національному університеті на факультеті журналістики.

Сім’я кандидатки

Литвиненко розлучена, виховує двох доньок Олександру та Кіру.

Кар’єру журналіста Литвиненко почала будувати з 20-річного віку. Так, у 90-тих вона працює у дніпропетровських редакціях столичного телебачення. Зокрема, Литвиненко була позаштатним кореспондентом на телеканалах 1+1 та СТБ.

Також з 1996 до 1999 Литвиненко працювала випусковим редактором і ведучою програми "Новини" у ТРК "11 канал", була ведучою прямих ефірів на радіостанції RadioMix.



Юлія Литвиненко

У 1999 році вона переїздить до Києва. Там рік працює на УТ-1, веде програму "Питання дня".

Згодом, впродовж трьох років, веде інформаційну програму "Факти" на ICTV.

Після цього переходить на канал К1, де працює з 2004 по 2008 рік, відкриває авторську програму "Позаочі".

Разом із цією авторською програмою переходить працювати на телеканал "Інтер". На "Інтері" Юлія Литвиненко зробила 200 випусків проекту "Позаочі". Однак, за словами самої телеведучої, її проект закрили, коли "керувати" телеканалом прийшов Володимир Зеленський.

"Він, прийшовши туди керівником, згорнув все виробництво. Канал так і не відродився. Фінансування направили на виробництво програм "95 кварталу", – розповідала телеведуча в одному з інтерв’ю.

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Слід зазначити, що у 2013 році Литвиненко отримала премію "Телетріумф" у номінації "Інтерв’юер". А у 2015 році стала лауреатом Всеукраїнської премії "Жінка III тисячоліття" у номінації "Рейтинг".

З грудня 2016 року Литвиненко працювала на телеканалі NewsOne, власником якого тоді був інший кандидат у президенти, – Євген Мураєв. Там Литвиненко спочатку веде програму "Будні", потім – різні проекти: "20/22 с Литвиненко и Апасовым", "Хронологія дня", "Велике інтерв'ю", "Великий вечір", політичне шоу "Український формат".

Торік кандидатка у президенти знову змінила місце роботи. Так, вона стала ведучою програми "Підсумки" на телеканалі "Прямий".

Наразі Литвиненко безробітна, перед тим, як оголосити про намір балотуватися у президенти, вона звільнилася.

Політична кар’єра кандидатки офіційно розпочалась із подачі до ЦВК документів для реєстрації на президентських виборах у 2019 році.



Екс-журналістка і кандидатка у президенти Юлія Литвиненко

До цього Юлія Литвиненко була помічником нардепа Верховної Ради 6-го скликання Сергія Власенка на громадських засадах.

"Я хочу стати політиком заради майбутнього своїх дітей. Я 20 років працюю з інформацією, і дуже добре знайома з багатьма політиками нашої країни. У мене до них багато запитань, і це – не заради полеміки чи рейтингів. Це – життєво важливі для України питання", – написала Литвиненко у своєму Facebook, коли заявила, що йде у політику.

Цікаві моменти про кандидатку

Зазначимо, що низка ЗМІ називає Литвиненко – технічним кандидатом від Петра Порошенка. На думку експертів, на президентських виборах політикиня відтягуватиме голоси від головної конкурентки чинного президента – Юлії Тимошенко.

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У своїй агітаційній рекламі Литвиненко ставить запитання іншим кандидатам, які претендують на президентське крісло. Так, найбільше запитань у журналістки виникло саме до Тимошенко. Наприклад: "У в'язниці ходила на підборах, на Майдан виїхала в інвалідному візку. Не соромно вам дивитися людям в очі?" або "Вона працює. Може, годі водити людей за ніс?"





Питання Литвиненко до Юлії Тимошенко

Також Литвиненко публічно називає кандидата у президенти Володимира Зеленського "слугою Коломойського", запрошувала цього новоспеченого політика на дебати.



Зеленського кандидатка називає "слугою Коломойського"

Литвиненко запевняє що гроші для застави у ЦВК взяла у знайомих в позичку, обіцяє повернути їх відразу, як стане політиком.

Статки політикині

Юлія Литвиненко задекларувала чи не найменшу заробітну плату серед усіх кандидатів.

Зокрема, колишня журналістка, а тепер кандидатка у президенти вказала у своїй декларації за 2017 рік квартиру площею 71,6 квадратних метрів, а також автомобіль Volkswagen Tiguan 2013 року випуску.

При цьому за основним місцем роботи Литвиненко отримала зарплатню в розмірі 32 839 гривень, за сумісництвом – 4434 гривні і гонорари на суму понад 4 тисячі гривень.

Готівкою вона тримала 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. У банку зберігала тільки один долар.

Програма кандидатки

У своїй програмі Литвиненко повторила, що основним мотивом до висунення своєї кандидатури на президентських виборах, вважає власних дітей.

На думку політикині, Україна має першочергово вирішувати стратегічну задачу – проводити стримування Росії, що анексувала Крим, і виступає спонсором та учасником війни на сході.



Українська журналістка про висунення Литвиненко на пост президента

У кріслі президента вона обіцяє займатися врегулюванням конфлікту із Росією відповідно до норм міжнародного права.

Також вона вважає, що Україні необхідно посилити реформу держслужби, щоб кожен громадянин, який має певні компетенції, міг претендувати на конкурсні посади.

У програмі кандидатка додає, що головним гальмом, який уповільнює розвиток України, є корупція. Тому антикорупційні реформи потребують посилення не лише на рівні законодавства, а й на етапі впровадження практик.

Литвиненко вказала у передвиборчій програмі те, що Україні необхідно модернізувати законодавство у галузі культури та креативних індустрій. Зробити це можна, на її думку, шляхом підтримки креативних професіоналів та митців.

"Освіта потребує нових стандартів та нової якості педагогів – тренувати й адаптувати до сучасних вимог необхідно, насамперед, викладачів. Метою найближчих років є розробка утилітарної й модерної системи знань, що відповідає потребам ринку", – вважає Юлія Литвиненко.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.