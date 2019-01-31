Кто такой Илья Кива: биография кандидата в президенты

Лидер партии "Социалистическая партия Украины" Илья Кива попал в двадцатку официально зарегистрированных кандидатов в президенты. На выборы Киву выдвигает "Социалистическая партия Украины". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Ильи Киви

Родился Илья Кива 2 июня 1977 года в Полтаве.

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Образование – Полтавский нефтяной геологоразведочный техникум (специальность "Обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", квалификация "техник-механик").

Также учился в Полтавском государственном педагогическом институте им. В. Г. Короленко (педагог-психолог).

Закончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого (специальность "правоведение").

Карьеру начал на должности директора и главного бухгалтера ООО "Укрсвязьмонтаж". Несколько месяцев занимал должность инженера-технолога на "Донецкой железной дороге". Там же проработал начальником Промывательно-пропарочной станции "Новозолотаревка".

Впоследствии стал заместителем начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автодорог в Киевской области. Несколько месяцев был заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области.

Получил звание майора милиции и был назначен командиром батальона патрульной службы милиции особого назначения "Полтавщина", которым командовал в зоне АТО. Этот батальон создали на базе батальона "Полтава", роты "Кременчуг" и роты "Мирный", которой до того командовал Кива. Однако в результате протеста бойцов батальона Киву уволили с должности, а батальон расформировали.

В 2014 году был назначен заместителем начальника Управления МВД в Донецкой области. На этой должности активно внедрял в оперативную работу базу данных волонтерского проекта "Миротворец".

Впоследствии Киву перевели на должность заместителя начальника Управления МВД в Херсонской области. Тогда же ему досрочно присвоили специальное звание "подполковник милиции".

Возглавлял "Международный благотворительный фонд освобождения", занимающийся реабилитацией детей, попавших в воспитательные колонии. Был председателем Всеукраинской федерации дворового футбола и Всеукраинской федерации домино.

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Некоторое время Кива руководил полтавским центром "Правого сектора" и был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на востоке Украины (Полтавская, Харьковская, Донецкая, и Луганская области). В частности, политик был помощником, представлял интересы и выполнял поручения лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, политическими партиями, физическими и юридическими лицами во время президентских выборов.

В 2015 году Кива стал главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Однако он отказался проходить переаттестацию в новую полицию, а также психологическую экспертизу. Объяснил это тем, что видел заговор против него среди членов аттестационной комиссии. Поэтому Киву уволили с занимаемой им должности.

Кива баллотировался в Верховную Раду Украины, однако не прошел в парламент.

В 2017 году политик объявил, что возглавил "Социалистическую партию Украины". В то время вокруг лидерства в СПУ долгое время происходили споры. Однако на сегодня, по данным Министерства юстиции, именно Кива возглавляет партию под названием "Социалистическая партия Украины".

Помимо работы в правоохранительных органах и политической деятельности, Кива сыграл роль "батьки Махно" в фильме "Посттравматическая рапсодия".

Скандалы, в которые попадал Кива. Во время работы заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, в 2013 году был осужден за получение взятки. Киве присудили 10 тысяч гривен штрафа. В следующем году по новому приговору суда ему увеличили штраф, но освободили от наказания на основании Закона "Об амнистии в 2014 году".

В 2016 году военные обвинили Киву в причастности к контрабанде с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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В 2018 году Кива в присутствии правоохранителей угрожал расправой общественному активисту Сергею Стерненко. Кроме того, политик обвинил погибшую после нападения с кислотой советника Мэра Херсона Екатерину Гандзюк в расхищении городского бюджета.

Деньги и имущество кандидата Кивы. В своей декларации о доходах за 2017 год Кива указал, что владеет квартирой в Киеве площадью 49 квадратных метров, а также пользуется столичной квартирой на 43 квадратных метра. Политик является владельцем гаража на 394 квадратных метра и жомовой ямы на 394 квадратных метра в селе Заводское на Полтавщине. Обладает он и земельным участком на 1480 квадратных метров в селе Сосновка на Полтавщине.

Кроме имущества, Кива является владельцем корпоративных прав на ООО "Союзенергогаз", общественные организации "Штаб национальной Защиты Херсонской области" и "Штаб Национального Защиты Полтавской области", ОО "Всеукраинский Союз Ветеранов АТО", ОО "Общественное движение Кивы-стоп наркотик", ОО "Всеукраинская Национальная Федерация Дворового Футбола", ОО "Всеукраинская Национальная Федерация Домино".

Политическая программа кандидата в президенты Ильи Кивы. Политик обещает возродить систему социальной опеки и обеспечить пенсионерам достойную старость. Мира на Донбассе и в Крыму Кива планирует достичь благодаря выводу российских оккупационных войск и вводом миротворцев ООН. Еще политик хочет ввести ответственность для всех военных преступников, создать на оккупированных территориях специальную экономическую зону без налогов, а на подконтрольных Украине территориях установить более низкие тарифы, чем в период оккупации.

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Кива также хочет реформировать армию по швейцарской модели, а военный бюджет увеличить до 10% валового внутреннего продукта.

Кандидат в президенты обещает ввести обязательную государственную помощь при рождении ребенка в размере 12 минимальных зарплат единовременно и ежемесячные социальные выплаты на уровне не меньше минимальной зарплаты, а также повысить выплаты по безработице до уровня минимальной зарплаты.

Политик выступает за страховую медицину, бесплатные роды и бесплатное образование.

Кива декларирует, что самыми страшными преступлениями после государственной измены, а соответственно и самое суровое наказание, будут за незаконное обогащение, коррупцию и уклонение от уплаты налогов. Высшей мерой наказания за хищение государственного бюджета, по мнению политика, должна быть смертная казнь.

Кандидат в президенты хочет вернуть стратегические объекты в собственность и пересмотреть условия ранее приватизированных предприятий.

Кива планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, оставить землю в собственности народа, а для граждан России ввести визовый режим.

Выборы президента Украины 2019: какие главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.