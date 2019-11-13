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      Кива в эфире Кремль ТВ объяснил свою выходку с маской "Джокера" в Раде

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      Илья Кива в маске "Джокера" в Верховной Раде
      Илья Кива в маске "Джокера" в Верховной Раде / Соцсети

      Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива утверждает, что его появление в маске "Джокера" на заседании является позицией народного депутата и гражданина своей страны.

      Как отметил он в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, это был протест народного депутата и гражданина, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто называет себя "слугами народа".

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      "Я добился того, что люди услышали. Сегодня идет давление на свободу слова и принимают те законы, которые фактически являются убийственными для страны и для народа Украины. И мы как оппозиционная партия должны этому противостоять. У нас сегодня существует давление на те каналы, которые дают сбалансированную политику, и это порождает протест", – пояснил политик.

      По его мнению, действующая власть вроде бы играет на руку западным и американским партнерам Украины, "фактически выполняя под указку те проекты, которые спускают сверху".

      Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, с продажей своего дома и своей матери,
      – отметил Кива.

      Также он считает, что украинский парламент превратился в еще одно цирковое представление.

      "Грустно от того, что происходит в этом парламенте. Они должны увидеть и понять свое лицо, а не то лицо, которые они привыкли рисовать и славить на экранах телевизоров – хорошо завуалированное, с хорошими тезисами", – констатировал представитель партии Медведчука.

      Относительно мотивов своего поступка, Кива подчеркнул, что сегодня, в принципе, политика иная. Это касается в том числе и критериев ведения и подачи информации, а "они сегодня изменились". Он добавил, что сегодня действительно политика должна быть более красочной и яркой, потому таковы правила.

      Также нардеп утверждает, что вести яркую политику можно поучиться у опального российского парламентария Владимира Жириновского. По словам Кивы, тот ведет определенную подачу информации и таким образом определяет свою определенную позицию.

      Кива в эфире Кремль ТВ объяснил, почему появился в Раде в маске "Джокера": видео

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      Что известно о выходке Киви с массой "Джокера"

      Кива пришел в Раду с маской "Джокера" 12 ноября. Впоследствии он ее надел и начал прогуливаться по сессионному залу. Произошло это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудыком.

      Впоследствии кто-то из нардепов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата Рады, которые работают в сессионном зале. Кива начал искать маску и обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Тот, со своей стороны. ответил, что не брал его "резиновое изделие".

      В конце концов Кива нашел маску, взял ее и вышел из зала заседаний.

      Кива в маске "Джокера" пришел в Раду: смотрите видео

       

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      12 ноября
      722
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Илья Кива Верховная Рада Российская пропаганда
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