Кива в эфире Кремль ТВ объяснил свою выходку с маской "Джокера" в Раде

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива утверждает, что его появление в маске "Джокера" на заседании является позицией народного депутата и гражданина своей страны.

Как отметил он в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов, это был протест народного депутата и гражданина, который сказал, что будет бороться и обличать тех, кто называет себя "слугами народа".

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"Я добился того, что люди услышали. Сегодня идет давление на свободу слова и принимают те законы, которые фактически являются убийственными для страны и для народа Украины. И мы как оппозиционная партия должны этому противостоять. У нас сегодня существует давление на те каналы, которые дают сбалансированную политику, и это порождает протест", – пояснил политик.

По его мнению, действующая власть вроде бы играет на руку западным и американским партнерам Украины, "фактически выполняя под указку те проекты, которые спускают сверху".

Я никогда не соглашусь с продажей своей земли, с продажей своего дома и своей матери,

– отметил Кива.

Также он считает, что украинский парламент превратился в еще одно цирковое представление.

"Грустно от того, что происходит в этом парламенте. Они должны увидеть и понять свое лицо, а не то лицо, которые они привыкли рисовать и славить на экранах телевизоров – хорошо завуалированное, с хорошими тезисами", – констатировал представитель партии Медведчука.

Относительно мотивов своего поступка, Кива подчеркнул, что сегодня, в принципе, политика иная. Это касается в том числе и критериев ведения и подачи информации, а "они сегодня изменились". Он добавил, что сегодня действительно политика должна быть более красочной и яркой, потому таковы правила.

Также нардеп утверждает, что вести яркую политику можно поучиться у опального российского парламентария Владимира Жириновского. По словам Кивы, тот ведет определенную подачу информации и таким образом определяет свою определенную позицию.

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Что известно о выходке Киви с массой "Джокера"

Кива пришел в Раду с маской "Джокера" 12 ноября. Впоследствии он ее надел и начал прогуливаться по сессионному залу. Произошло это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудыком.

Впоследствии кто-то из нардепов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата Рады, которые работают в сессионном зале. Кива начал искать маску и обратился к спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Тот, со своей стороны. ответил, что не брал его "резиновое изделие".

В конце концов Кива нашел маску, взял ее и вышел из зала заседаний.

Кива в маске "Джокера" пришел в Раду: смотрите видео