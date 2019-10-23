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      Депутат от "Слуги народа "засветился" на российском канале: видео

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      Евгений Шевченко на российском ТВ
      Евгений Шевченко на российском ТВ / Скриншот из видео

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

      Об этом он сам написал у себя на странице в фейсбук. Нардеп уточнил, что решение далось ему нелегко, а целью было – донести до граждан Российской Федерации прямую позицию украинского народа и власти Украины.

      К слову: Зеленский требует, чтобы некоторые "слуги народа" прошли детектор лжи

      "Это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнению всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон", – пояснил Шевченко.

      шевченко росія тб

      Сообщение Евгения Шевченко о выступлении на российском канале

      Кроме этого, он сказал российским пропагандистам, что сейчас украинская армия отличается от той, что была в 2014 году.

      Украинская армия не такая, как в 2014 году. Я также могу сказать, что не дай Бог стрелять в украинскую армию. ... Напомню, что в истории много случаев, когда Украина отбивалась от врагов и выстояла. Поэтому позиция силы не может быть применена, только компромисс, мир и здравый смысл,
      – отметил нардеп.

      Зато в Украине такое решение депутата не поняли. Коллеги нардепа уже начали высказывать свои мысли по этому поводу.

      Реакция политиков

      Депутат Гео Лерос написал: "С такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этом мусорнике преподавать ему следует от себя, а никак не от украинского народа и власти".

       

      В комментариях под видео свое мнение о выступление Шевченко написала его коллега по партии Елизавета Богуцкая: "Евгений, вам не кажется, что Вы от Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже из "добрых побуждений" к Путину летают". На что он ответил: "Нет, не кажется. Я отстаиваю интересы нашего государства".

      Комментарий Елизаветы Богуцкой

      Шевченко уже начал удалять гневные комментарии под своим постом.

      Что известно о Евгении Шевченко?Депутат Верховного Совета 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
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