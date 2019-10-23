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      Депутат від "Слуги народу" засвітився на російському каналі: відео

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      Євген Шевченко на російському ТБ
      Євген Шевченко на російському ТБ / Скріншот з відео

      Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко прийняв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

      Про це він сам написав у себе на сторінці у фейсбук. Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було – донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України.

      До слова: Зеленський вимагає, щоб деякі "слуги народу" пройшли детектор брехні

      "Це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях. Щоб настав довгоочікуваний мир необхідно йти на компроміси і це стосується двох сторін", – пояснив Шевченко.

      шевченко росія тб
      Допис Євгена Шевченка про виступ на російському каналі

      Окрім цього, він сказав російським пропагандистам, що нині українська армія відрізняється від тої, що була у 2014 році.

      Українська армія не така, як у 2014 році. Я також можу сказати, що не дай Боже стріляти в українську армію. ... Нагадаю, що в історії багато випадків, коли Україна відбивалась від ворогів і вистояла. Тому позиція сили не може бути застосована, тільки компроміс, мир і здоровий глузд,
      – зазначив нардеп. 

      Натомість в Україні таке рішення депутата не зрозуміли. Колеги нардепа вже почали висловлювати свої думки з цього приводу. 

      Виступ Євгена Шевченка на російському телебачені:

      Реакція політиків

      Депутат Гео Лерос написав: "З такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".

      У коментарях під відео свою думку про виступ Шевченка написала його колега по партії Єлизавета Богуцька: "Євген, вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з "добрих спонукань" до Путіна літають". На що він відповів: "Ні, не здається. Я відстоюю інтереси нашої держави".


      Коментар Єлизавети Богуцької

      Шевченко вже почав видаляти гнівні коментарі під своїм постом.

      Що відомо про Євгена Шевченка? Депутат Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область). Нині є членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Окрім цього, працював електриком у колгоспі. 

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Слуга народу Верховна Рада Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
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