Депутат від "Слуги народу" засвітився на російському каналі: відео

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко прийняв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Про це він сам написав у себе на сторінці у фейсбук. Нардеп уточнив, що рішення далося йому нелегко, а метою було – донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України.

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"Це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях. Щоб настав довгоочікуваний мир необхідно йти на компроміси і це стосується двох сторін", – пояснив Шевченко.



Допис Євгена Шевченка про виступ на російському каналі

Окрім цього, він сказав російським пропагандистам, що нині українська армія відрізняється від тої, що була у 2014 році.

Українська армія не така, як у 2014 році. Я також можу сказати, що не дай Боже стріляти в українську армію. ... Нагадаю, що в історії багато випадків, коли Україна відбивалась від ворогів і вистояла. Тому позиція сили не може бути застосована, тільки компроміс, мир і здоровий глузд,

– зазначив нардеп.

Натомість в Україні таке рішення депутата не зрозуміли. Колеги нардепа вже почали висловлювати свої думки з цього приводу.

Виступ Євгена Шевченка на російському телебачені:

Реакція політиків

Депутат Гео Лерос написав: "З такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України".

У коментарях під відео свою думку про виступ Шевченка написала його колега по партії Єлизавета Богуцька: "Євген, вам не здається, що Ви від Бойка з Медведчуком нічим не відрізняєтеся? Ті теж з "добрих спонукань" до Путіна літають". На що він відповів: "Ні, не здається. Я відстоюю інтереси нашої держави".



Коментар Єлизавети Богуцької

Шевченко вже почав видаляти гнівні коментарі під своїм постом.