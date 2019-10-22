18:57
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Зеленский требует, чтобы некоторые "слуги народа" прошли детектор лжи

      134 Читати новину українською
      Зеленский требует проверить на детекторе лжи некоторых "слуг народа" относительно получения взяток за голосование
      Зеленский требует проверить на детекторе лжи некоторых "слуг народа" относительно получения взяток за голосование / Getty Images

      Руководители Офиса Президента и руководители партии "Слуга народа" требуют проверки на детекторе лжи для нардепов от этой же политсилы членов финансового комитета и авторов нескольких законопроектив. Подозревают, что нардепы могли получать деньги за голосование.

      Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о проверке на полиграфе к нему звонил сам Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии.

      Читайте также: Гончарук прокомментировал слухи о ссоре с депутатами "Слуги народа"

      Однако в комментарии 24 каналу Арахамия возразил, что к нему с таким требованием звонил Зеленский.

      "Это неправда. Не было такого. Президент в Японии", – сказал председатель фракции "Слуга народа".

      На вопрос, должны ли были бы "слуги народа", по мнению Арахамия, пройти детектор лжи после этого, политик ответил: "Мы сейчас исследуем эту ситуацию. Не могу сказать, кто (проходить полиграф), не должен. Мы привлекли несколько психологов-криминалистов, чтобы понять, насколько это вообще будет правильным шагом, и может ли это быть использовано, чтобы эти обвинения квалифицировать или нет".

      Почему от "слуг народа" требуют пройти детектор лжи?

      На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные екснардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

      Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

      "Слуги народа" могли получить взятки

      По данным Лещенко, руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президент и потребовал теста на полиграфе.

      Читайте также: Коломойский заявил, что влияет на Арахамию: реакция нардепа

      Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

      • Ирина Аллахвердиева;
      • Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;
      • Дарья Володина;
      • Юлия Диденко;
      • Александр Дубинский;
      • Виктория Кинзбурская;
      • Алексей Ковалев;
      • Анна Колесник;
      • Алексей Леонов;
      • Анастасия Ляшенко;
      • Евгений Петруняк.

      Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам:

      • Элла Репина – (не была на заседании)
      • Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

      Что говорит Дубинский?

      Ранее о требовании Офиса Президента касательно полиграфа для "слуг народа" по финансовому комитета писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Рады Александр Дубинский. По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

      Дубинский убеждал, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов". Таких сомнительных документов нардеп насчитал 8 и опубликовал их в соцсети вместе с перечнем авторов.

      Читайте также: Почему Зеленский может снова распустить Раду: главные признаки перевыборов

       

      Что говорит Арахамия?

      "Многие депутаты говорят, что они не голосовали, чтобы уже со следующей недели, во вторник подать новый, альтернативный законопроект, который будет учитывать не только "площадки Яценко" (относительно процедуры оценки стоимости недвижимости), но и – Prozorro, АРМА и так далее. Это то, о чем писал господин Дубинский. Есть депутаты, которые говорят, что поддерживали альтернативный законопроект, где надо было полностью демонополизировать эти "площадки", но оставить их на временный период, пока Фонд госимущества на сделает свою "площадку", – рассказал в комментарии 24 каналу Арахамия.

      Что говорят нардепы из финансового комитета?

      Что касается реакции депутатов из финансового комитета на идею о полиграфе, то они этим явно недовольны. В частности, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

      "Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народных депутатов от партии "Слуга народа". Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании комитета Верховной Рады. Офис требует от депутатов "слуг" пройти детектор лжи (полиграф)", – написал в сети экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

       

      blog_ava
      Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
      сегодня
      3660
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Законодательство Верховная Рада Коррупция Взятка Яценко Антон Владимирович Павел Розенко Олександр Дубинский Давид Арахамия Офіс Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сегодня , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 83
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сегодня , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 2152
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 16:40 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 1081
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сегодня , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 741
      Кабмин изменил норму для получения субсидий
      сегодня , 15:38 Кабмин изменил норму для получения субсидий
      Андрій Шляхтін 835
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук