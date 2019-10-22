Зеленский требует, чтобы некоторые "слуги народа" прошли детектор лжи

Руководители Офиса Президента и руководители партии "Слуга народа" требуют проверки на детекторе лжи для нардепов от этой же политсилы членов финансового комитета и авторов нескольких законопроектив. Подозревают, что нардепы могли получать деньги за голосование.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о проверке на полиграфе к нему звонил сам Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии.

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Однако в комментарии 24 каналу Арахамия возразил, что к нему с таким требованием звонил Зеленский.

"Это неправда. Не было такого. Президент в Японии", – сказал председатель фракции "Слуга народа".

На вопрос, должны ли были бы "слуги народа", по мнению Арахамия, пройти детектор лжи после этого, политик ответил: "Мы сейчас исследуем эту ситуацию. Не могу сказать, кто (проходить полиграф), не должен. Мы привлекли несколько психологов-криминалистов, чтобы понять, насколько это вообще будет правильным шагом, и может ли это быть использовано, чтобы эти обвинения квалифицировать или нет".

Почему от "слуг народа" требуют пройти детектор лжи?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные екснардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Слуги народа" могли получить взятки

По данным Лещенко, руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президент и потребовал теста на полиграфе.

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Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутата не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – (не была на заседании)

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Что говорит Дубинский?

Ранее о требовании Офиса Президента касательно полиграфа для "слуг народа" по финансовому комитета писал нардеп, заместитель председателя финансового комитета Рады Александр Дубинский. По его словам, это требование последовало после обращения нескольких нардепов, которым не понравилось голосование членов комитета, "где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА".

Дубинский убеждал, что готов пройти детектор лжи, чтобы стало известно, получал ли он деньги за голосование. Нардеп также заверил, что пройдут полиграф и его коллеги по комитету. При этом, по мнению Дубинского, детектор лжи должны пройти и работники Офиса Президента, и депутаты-авторы "скандальных законопроектов". Таких сомнительных документов нардеп насчитал 8 и опубликовал их в соцсети вместе с перечнем авторов.

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Что говорит Арахамия?

"Многие депутаты говорят, что они не голосовали, чтобы уже со следующей недели, во вторник подать новый, альтернативный законопроект, который будет учитывать не только "площадки Яценко" (относительно процедуры оценки стоимости недвижимости), но и – Prozorro, АРМА и так далее. Это то, о чем писал господин Дубинский. Есть депутаты, которые говорят, что поддерживали альтернативный законопроект, где надо было полностью демонополизировать эти "площадки", но оставить их на временный период, пока Фонд госимущества на сделает свою "площадку", – рассказал в комментарии 24 каналу Арахамия.

Что говорят нардепы из финансового комитета?

Что касается реакции депутатов из финансового комитета на идею о полиграфе, то они этим явно недовольны. В частности, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".

"Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народных депутатов от партии "Слуга народа". Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании комитета Верховной Рады. Офис требует от депутатов "слуг" пройти детектор лжи (полиграф)", – написал в сети экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.