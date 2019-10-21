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      Коломойский заявил, что влияет на Арахамию: реакция нардепа

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      Игорь Коломойский и Давид Арахамия
      Игорь Коломойский и Давид Арахамия / Коллаж 24 канала

      Олигарх Игорь Коломойский заявил, что влияет на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и назвал его своим ближайшим другом.

      Об этом он рассказал журналистам во время своего визита в Николаев, сообщает издание "НикВести".

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      Кого не люблю? Так это мой товарищ вообще (Арахамия – 24 канал). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние – 24 канал),
      – отметил олигарх.

      Так он отреагировал на недавние слова нардепа. В одном из интервью Арахамия рассказал, что Коломойский оказывает влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа", и что не любит его, поскольку тот публично выражает свою позицию и не поддается влиянию.

      В СМИ называли и другие цифры: чаще всего говорилось о 10 депутатах. Однако иногда писали даже о 30 – 40, если отталкиваться от тех депутатов СН, которые внезапно перестали голосовать синхронно с большинством.

      Коломойский об Арахамии: смотрите видео

      Давид Арахамия уже отреагировал на такое громкое заявление олигарха. Глава фракции "Слуга народа" посоветовал Коломойскому назвать его "лучшим другом", мол так точно все поверят.


      Комментарий Давида Арахамии в Facebook

      А кроме этого еще и высказался относительно своего однопартийца. "А Дубинского не знает. Что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК (Коломойского – 24 канал)", – отметил Арахамия.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Новости политики Слуга народа Давид Арахамия
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