Коломойский заявил, что влияет на Арахамию: реакция нардепа

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что влияет на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и назвал его своим ближайшим другом.

Об этом он рассказал журналистам во время своего визита в Николаев, сообщает издание "НикВести".

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Кого не люблю? Так это мой товарищ вообще (Арахамия – 24 канал). Это ближайший наш товарищ. На депутатов нет, на Арахамию точно имею (влияние – 24 канал),

– отметил олигарх.

Так он отреагировал на недавние слова нардепа. В одном из интервью Арахамия рассказал, что Коломойский оказывает влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа", и что не любит его, поскольку тот публично выражает свою позицию и не поддается влиянию.

В СМИ называли и другие цифры: чаще всего говорилось о 10 депутатах. Однако иногда писали даже о 30 – 40, если отталкиваться от тех депутатов СН, которые внезапно перестали голосовать синхронно с большинством.

Коломойский об Арахамии: смотрите видео

Давид Арахамия уже отреагировал на такое громкое заявление олигарха. Глава фракции "Слуга народа" посоветовал Коломойскому назвать его "лучшим другом", мол так точно все поверят.



Комментарий Давида Арахамии в Facebook

А кроме этого еще и высказался относительно своего однопартийца. "А Дубинского не знает. Что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК (Коломойского – 24 канал)", – отметил Арахамия.