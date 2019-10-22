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      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп

      560
      Что происходит в пропрезидентской партии?
      Что происходит в пропрезидентской партии? / Фото из открытых источников

      В "Слуге народа" назревает большой разбор полетов.

      В прошлую пятницу случился очередной сбой в налаженной системе голосования. Причем в очень зашкваренной теме. Комитет Верховной Рады по финансам и налогам провалил закон об уничтожении "дойной коровы" одного из самых одиозных депутатов многих созывов, "крестного отца" Тендерной палаты Антона Яценко.

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      яценко
      Антон Яценко / Фото Politeka

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      При этом сам глава комитета Даниил Гетьманцев не скрывал разочарования бесстыдством коллег из "Слуги народа". Оказалось, что только пятеро членов комитета от партии хотят уничтожить монополию Яценко. Одиннадцать "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

      гетьманцев
      Даниил Гетьманцев / Фото из открытых источников

      Сам Яценко в прошлой Раде входил в группу "Видродження", близкую к Коломойскому. В этом созыве он входит в аналогичную группу Коломойского-Палицы "За будущее".

      Руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов "прикурили" по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот схематоз. Банковая потребовала провести детектор лжи среди 11 депутатов.

      И, что интересно, главным противником проведения детектора лжи выступил... депутат Дубинский из подгруппы Коломойского в "Слуге народа". Ситуация находится в развитии, посмотрим, сможет ли Банковая поставить на место людей Коломойского.

      Список тех 11 "слуг народа", кто встал на сторону схематоза Яценко:

      – Аллахвердієва Ірина Валеріївна
      – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
      – Володіна Дар'я Артемівна
      – Діденко Юлія Олександрівна
      – Дубінський Олександр Анатолійович
      – Кінзбурська Вікторія Олександрівна
      – Ковальов Олексій Іванович
      – Колісник Анна Сергіївна
      – Леонов Олексій Олександрович
      – Ляшенко Анастасія Олексіївна
      – Петруняк Євген Васильович

      Плюс еще двое депутатов не голосовали по другим причинам:

      – Рєпіна Елла Анатоліївна (не була на засіданні)
      – Холодов Андрій Іванович (отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета)

      Разочарованный пост Гетьманцева:

      гетьманцева пост

      Автор: Сергей Лещенко

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      Автор: Сергій Лещенко, Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Слуга народу Ігор Коломойський
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