Гончарук прокомментировал слухи о ссоре с депутатами "Слуги народа"
Алексей Гончарук опроверг сообщения СМИ о ссоре с депутатами "Слуги народа" на закрытом заседании фракции. Премьер-министр подчеркнул, что в парламенте есть разве что оживленные дискуссии и какие-то недоразумения.
Никакого скандала не было и быть не может, об этом Гончарук сказал во время брифинга в понедельник, 21 октября.
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Премьер отметил, что со всеми отношения очень конструктивные – с руководством Рады, руководителями фракций и главами комитетов.
Единственное что, действительно, очень часто, в парламенте возникают оживленные дискуссии, иногда какие-то недоразумения по каким-то конкретным вопросам. Ничего общего со скандалами или общим каким-то напряжением нет,
– добавил он.
Гончарук также отметил, что скандал существует лишь в отдельных СМИ и в головах отдельных "таварищей" в интернете.
Что говорят в "Слуге народа"?
Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал 24 каналу, что на заседании фракции между нардепами и премьер-министром Алексеем Гончаруком произошел спор. Тогда обсуждали законопроект об анбандлинге, о помощи шахтерам, а также о том, будет ли соцэконом на 2020 год.
И в этом вопросе (относительно соцэконома, – 24 канал) возникло много замечаний у тех депутатов, которые не знали, как этот алгоритм работает. То есть они не работали ранее депутатами или возможно не имели побочных консультантов, которые бы им об этом рассказали,
– сказал он.
СМИ сообщают, что в результате заседания "Слуга народа" и Гончарук договорились еще раз встретиться и обсудить подробнее все эти вопросы.