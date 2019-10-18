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      В "Слуге народа" объяснили ссору с Гончаруком

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      В "Слуге народа" объяснили ссору с Гончаруком
      В "Слуге народа" объяснили ссору с Гончаруком / Getty images

      В "Слуге народа" объяснили, что спор между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком на закрытом заседании фракции состоялся из-за обсуждения законопроекта про соцэконом.

      Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире 24 канала.

       К слову! Гончарук: Бюджет 2020 будет последним годовым

      По его словам, в целом на заседании фракции они обсуждали законопроект про анбандлинг, о помощи шахтерам, а также о том, будет ли соцэконом на 2020 год.

      И в этом вопросе (по соцэконому - 24 канал) возникло много замечаний у тех депутатов, которые не знали, как этот алгоритм работает. То есть они не работали ранее депутатами или не имели побочных консультантов, которые им об этом рассказали,
      – пояснил Камельчук.

      Он добавил: "Речь шла о том, чтобы обеспечить максимально справедливую возможность. Для того, чтобы сделать корректировки на 2019 год и предусмотреть все расходы на 2020 год".

      По информации издания "Украинская правда", в результате заседания "Слуга народа" и Гончарук договорились еще раз встретиться и обсудить подробнее все эти вопросы.

      К слову, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. В документе указано, что к 2020 году доходы Государственного бюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен, в частности, по общему фонду  962,7 миллиарда гривен, и затратам 1 170,0 миллиарда гривен.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Бюджет Бюджет 2020 Законодательство Слуга народа Алексей Гончарук
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