В "Слуге народа" объяснили ссору с Гончаруком

В "Слуге народа" объяснили, что спор между депутатами и премьер-министром Алексеем Гончаруком на закрытом заседании фракции состоялся из-за обсуждения законопроекта про соцэконом.

Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире 24 канала.

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По его словам, в целом на заседании фракции они обсуждали законопроект про анбандлинг, о помощи шахтерам, а также о том, будет ли соцэконом на 2020 год.

И в этом вопросе (по соцэконому - 24 канал) возникло много замечаний у тех депутатов, которые не знали, как этот алгоритм работает. То есть они не работали ранее депутатами или не имели побочных консультантов, которые им об этом рассказали,

– пояснил Камельчук.

Он добавил: "Речь шла о том, чтобы обеспечить максимально справедливую возможность. Для того, чтобы сделать корректировки на 2019 год и предусмотреть все расходы на 2020 год".

По информации издания "Украинская правда", в результате заседания "Слуга народа" и Гончарук договорились еще раз встретиться и обсудить подробнее все эти вопросы.

К слову, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. В документе указано, что к 2020 году доходы Государственного бюджета будут определены в сумме 1 079,5 миллиарда гривен, в частности, по общему фонду – 962,7 миллиарда гривен, и затратам 1 170,0 миллиарда гривен.