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      У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком

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      У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком
      У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком / Getty images

      У "Слузі народу" розповіли, що суперечка між депутатами та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком на закритому засіданні фракції відбулась через обговорення законопроєкту про соцеконом.

      Про це сказав депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі 24 каналу. 

      До слова! Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

      За його словами, загалом на засіданні фракції вони обговорювали законопроєкт про анбандлінг, про допомогу шахтарям, а також про те, чи буде соцеконом на 2020 рік.

      І в цьому питанні (щодо соцеконому, – 24 канал) виникло багато зауважень в тих депутатів, які не знали, як цей алгоритм працює. Тобто вони не працювали раніше депутатами чи можливо не мали побічних консультантів, які б їм про це розповіли,
      – пояснив Камельчук.

      Він додав: "Йшлося про те, щоб забезпечити максимально справедливу можливість. Для того, щоб зробити корегування на 2019 рік та передбачити всі витрати на 2020 рік".

      За інформацією видання "Українська правда", в результаті засідання "Слуга народу" та Гончарук домовились ще раз зустрітись та обговорити детальніше всі ці питання. 

      Камельчук пояснив сварку з Гончаруком: дивіться відео

      До слова, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. У документі зазначено, що на 2020 рік доходи Державного бюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень, зокрема, по загальному фонду – 962,7 мільярда гривень, і витратами 1 170,0 мільярда гривень.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет Бюджет 2020 Олексій Гончарук Слуга народу Законодавство Кабінет Міністрів України
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