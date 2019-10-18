У "Слузі народу" пояснили сварку з Гончаруком

У "Слузі народу" розповіли, що суперечка між депутатами та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком на закритому засіданні фракції відбулась через обговорення законопроєкту про соцеконом.

Про це сказав депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі 24 каналу.

До слова! Гончарук: Бюджет 2020 буде останнім річним

За його словами, загалом на засіданні фракції вони обговорювали законопроєкт про анбандлінг, про допомогу шахтарям, а також про те, чи буде соцеконом на 2020 рік.

І в цьому питанні (щодо соцеконому, – 24 канал) виникло багато зауважень в тих депутатів, які не знали, як цей алгоритм працює. Тобто вони не працювали раніше депутатами чи можливо не мали побічних консультантів, які б їм про це розповіли,

– пояснив Камельчук.

Він додав: "Йшлося про те, щоб забезпечити максимально справедливу можливість. Для того, щоб зробити корегування на 2019 рік та передбачити всі витрати на 2020 рік".

За інформацією видання "Українська правда", в результаті засідання "Слуга народу" та Гончарук домовились ще раз зустрітись та обговорити детальніше всі ці питання.

Камельчук пояснив сварку з Гончаруком: дивіться відео

До слова, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. У документі зазначено, що на 2020 рік доходи Державного бюджету буде визначено у сумі 1 079,5 мільярда гривень, зокрема, по загальному фонду – 962,7 мільярда гривень, і витратами 1 170,0 мільярда гривень.