Гончарук прокоментував чутки про сварку із депутатами "Слуги народу"

Олексій Гончарук спростував повідомлення ЗМІ про сварку з депутатами "Слуги народу" на закритому засіданні фракції. Прем'єр-міністр наголосив, що у парламенті є хіба жваві дискусії і якісь непорозуміння.

Жодного скандалу не було і бути не може, про це Гончарук сказав під час брифінгу у понеділок, 21 жовтня.

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Прем’єр зазначив, що з усіма стосунки дуже конструктивні – з керівництвом Ради, очільниками фракцій та головами комітетів.

Єдине що, дійсно, дуже часто, в парламенті виникають дискусії жваві, іноді якісь непорозуміння щодо якихось конкретних питань. Нічого спільного зі скандалами чи загальним якимось напруженням немає,

– додав він.

Гончарук також зазначив, що скандал існує лише в окремих ЗМІ і в "головах окремих таваріщєй" в інтернеті.

Що кажуть у "Слузі народу"?

Депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів 24 каналу, що на засіданні фракції між нардепами та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком відбулась суперечка. Тоді обговорювали законопроєкт про анбандлінг, про допомогу шахтарям, а також про те, чи буде соцеконом на 2020 рік.

І в цьому питанні (щодо соцеконому, – 24 канал) виникло багато зауважень в тих депутатів, які не знали, як цей алгоритм працює. Тобто вони не працювали раніше депутатами чи можливо не мали побічних консультантів, які б їм про це розповіли,

– сказав він.

ЗМІ повідомляють, що в результаті засідання "Слуга народу" та Гончарук домовились ще раз зустрітись та обговорити детальніше всі ці питання.