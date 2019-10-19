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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів

      Голобородько 121 Читати новину українською

      Цього тижня голова Верховної Ради відзвітував за перші 50 днів роботи: розглянуто 209 законопроектів, з них прийнято 56 у цілому, а ще у першому читанні 16. Цифри справді вражають. Але про те, що вже відбулося вам розкажуть у новинах. Я, Антон Голобородько, хотів би поговорити про те, що буде далі – про можливі нові перевибори до парламенту.

      Казуси у фракції "Слуга народу"

      Сьогоднішні політичні лідери постійно повторюють, що у нас немає часу чекати.

      50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів

      І мова тут йде не тільки про необхідність швидко проводити реформи. З самого початку у них є інше усвідомлення.

      "Ми визнаємо – нам не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити", – сказав якось Зеленський про набір команди "Слуги народу".

      І питання не стільки в перевірці доброчесності депутатів, скоріше в їх якості. Велика частина новообраних "Слуг народу" досі не усвідомили куди вони потрапили. І це одночасно і добре, і погано. Добре, бо старожили ради, багато з яких тільки і займались тим, що вирішували чужі питання за великі гроші, просто не знають до кого їм тепер йти і з ким домовлятись. Погано, бо іноді трапляються казуси.

      Наприклад, у середині вересня "слуги народу" не підтримали президентський законопроект. Молодими парламентарям запудрили мізки, мовляв силовики будуть їх прослуховувати без рішення суду. Ця історія давня у підсумку усі розібрались, але ж вона не єдина. Цього тижня "слуги" теж не зрозуміли, що мають голосувати "за" під час розгляду судової реформи. А Олександр Корнієнко пояснив це так:

      "Бачите, туман на вулиці, тиск змінюється. Може, хтось неуважний був", – сказав він. 

      У підсумку теж розібрались, але це вже входить у звичку.

      ► Неформальна система сигналів

      Депутати розповідають, що придумали навіть неформальну систему сигналів. Коли Дмитро Разумков каже "прошу голосувати, прошу підтримати" – депутати голосують "за". А якщо каже "прошу визначатися" – можуть голосувати на свій розсуд. Я переглянув стенограми засідань Ради за декілька днів – ця система справді працює.

      ► Сварка з Гончаруком

      Знаєте – це навіть по-своєму смішно, але ці непорозуміння стосуються не тільки голосування у парламенті, а і більш системних дій. До прикладу, інтернет видання "Українська правда" повідомляє, що прямо на закритому засіданні фракції "Слуга народу" 18 жовтня депутати посварилися з прем'єром.

      "Була сварка через ГТС. Ми обурювалися, чому прем’єр вламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є й соціалісти – депутати почали кричати: "не віддаси національну власність у приватні руки". Олексій їм каже: та це не у приватну власність, це наші міжнародні зобов‘язання", – йдеться у матеріалі. 

      сварка з гончаруком
      Частина статті з "Української правди"

      ► Дубінський і Бужанський

      Або ось ще один чудовий приклад: "слуга народу" Олександр Дубінський запропонував скасувати військовий збір.

      Якщо прем'єр стверджує, що забезпечить економічне зростання в 5-7% – саме час почати роботу щодо скасування військового збору. Це виглядає ніби: прем'єр хоче зростання, так давайте зробимо, щоб грошей у бюджеті було менше.

      Або ось ще один приклад: інший "слуга" Макс Бужанський став ледь не лідером, на рівні з Андрієм Портновим у інформаційній атаці на Генерального прокурора.

      "Шановний Руслан Георгійович, Вам доведеться почати працювати хоча б тому, що інакше всі Ваші законопроекти і поправки будуть підтримувати тільки Ваші секретарки", – написав нардеп.

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      Бужанський, депутат президента, відверто погрожує і виставляє ультиматуми генпрокуророу, 100-відсотковій людині президента.

      Умовні групи "Слуги народу"

      Загалом, фракцію "Слуги народу" можна зараз поділити на умовні три групи.

      1. Перша – пропрезидентська.
      2. Другу умовно назвемо групою Коломойського, адже саме з цим олігархом часто пов'язують лідерів цього крила. Цікаво, але основні конфлікти і відбуваються між цими групами і атакує переважно друга.
      3. Вся решта депутатів – це третя група. Саме за цю решту і точиться боротьба. Як показує практика, часом – навіть дуже успішно.

      І якщо так трапиться, що значну частину новачків у політиці вдасться заангажувати чи то політично, чи то фінансово. Виявиться, що у президента більшості не буде, а значить і можливості провести через раду будь-який закону. І уся країна повернеться в ту ж ситуацію, яку спостерігали протягом усього літа. А значить знову можемо почути від Зеленського: "Я розпускаю Верховну Раду".

      З'їзд партії

      Чутки про ймовірність ще одних дострокових виборів до парламенту вже давно вийшли за межі "Слуги народу", і про їх можливість говорять і в інших фракціях. Тобто у Раді усі усвідомлюють, як події можуть розвиватись у подальшому. Розуміють це і в партії "Слуга народу", зверніть увагу у партії, а не у парламентській фракції. Формально, сьогодні головою партії є Дмитро Разумков. Він же є і головою Верховної ради, тобто займатись розвитком партійної організації у нього часу просто немає. Тож вже дуже скоро може бути з'їзд партії.

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      З'їзд, за інформацією наших джерел, у партії, може відбутись вже восени, і голову переоберуть. І так звана група Коломойського не матиме до цього ніякого відношення. "Нічого не чув про з'їзд", – наприклад, сказав Дубінський.

      Чому? Тому що більшість депутатів фракції "Слуга народу" не є членами партії "Слуга народу".

      Чому це так важливо – боротись за партію?

      Чому це так важливо – боротись за партію? Все просто: партія щороку отримує від держави фінансування у розмірі більше ніж півмільярда гривень. А бренд "Слуга народу" користується дуже великою популярністю. При розумному використанні цих двох ресурсів, за рік можна побудувати організаційну структуру, яка зможе висуватись на вибори і не залежати ні від кого. Ні фінансово, ні медійно. А значить не брати у списки чиїхось людей.

      Але ж групи впливу можуть влитись у партію і спробувати взяти її під контроль – скажете ви. Не можуть. Тому що на даний момент, як розповіли мені у партії, набір у члени призупинений. Таким чином "слуги" перестраховуються від випадкових людей, які можуть туди потрапити.

      Перевибори можливі не раніше ніж через рік після обрання Верховної ради на позачергових виборах. І цього часу партійцям цілком вистачить, щоб розбудувати мережу і приготуватись до перегонів.

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      Тож у ці дні, коли ми слухаємо звіт про перші 50 днів "турборежиму" у Раді, можна сміливо вмикати таймер зворотнього відліку і починати готуватись до нових виборів у парламент. І коли усе це стане не прогнозом, а новинами, першими ви про це дізнаєтесь на 24 каналі, адже ми завжди розповідаємо про те,що відбувається в цій країні насправді.

      Що таке програма "Голобородько""Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Видеоблоги Верховная Рада Дмитрий Разумков Роспуск Рады Голобородько Олександр Дубинский Игорь Коломойский
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