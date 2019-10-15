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      Дубинский не собирается просить прощения за оскорбление журналистки 24 канала: видео

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      Дубинский обругал журналистку 24 канала
      Дубинский обругал журналистку 24 канала / slovoidilo.ua

      Скандальный нардеп Александр Дубинский грубо обругал и назвал "овцой" журналистку 24 канала. Дубинский впервые прокомментировал свое поведение и сказал, что просить прощения не собирается.

      Депутат Дубинский в комментарии 24 каналу заявил, что если журналисты "задают непрофессиональные вопросы", то должны быть готовы к "таким ответам".

      Кстати: Арахамия раскритиковал Дубинского за оскорбление журналистки 24 канала

      Об скандал идет речь?

      Во время пресс-марафона Зеленского журналистка 24 канала Анастасия Крымова спросила у гаранта, как он будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы и не голосуют за законопроекты.

      Журналистка привела пример, что такое случалось уже дважды, речь идет о:

      Группу людей, которые не голосовали за законопроекты называют "группой Дубинского", или "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал на своей странице в Фейсбук нардеп Дубинский. Он назвал журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и надевать голову перед тем, как утром идти на работу".

      Журналистка Крымова отметила, что не собирается требовать извинений от Дубинского, ведь в этом не видит никакого смысла.

      Что говорит Дубинский?

      Скандальный нардеп заверил, что нардепы были готовы проголосовать за законопроект №1009, если бы в законе не было норм, которые вызывают противоречия. Он добавил, что в проект, за который уже проголосовали, прослушивание НАБУ осталось без изменений.

      Депутатов убрали из этого законопроекту, но лично у меня не было никаких вопросов касательно замечаний,
      – сказал Дубинский.

      До принятия закона №1009 в НАБУ не было права на прослушивание, оно было только у полиции и СБУ. "О депутатах это была другая статья и ее выносили не по моему требованию", – добавил он.

      Дубинский не собирается извиняться за оскорбление журналистки 24 канала: видео

       

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк, Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Слуга народа НАБУ Журналисты Скандал Олександр Дубинский
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