Дубинский не собирается просить прощения за оскорбление журналистки 24 канала: видео

Скандальный нардеп Александр Дубинский грубо обругал и назвал "овцой" журналистку 24 канала. Дубинский впервые прокомментировал свое поведение и сказал, что просить прощения не собирается.

Депутат Дубинский в комментарии 24 каналу заявил, что если журналисты "задают непрофессиональные вопросы", то должны быть готовы к "таким ответам".

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Об скандал идет речь?

Во время пресс-марафона Зеленского журналистка 24 канала Анастасия Крымова спросила у гаранта, как он будет влиять на тех людей, которые образовали внутри "Слуги народа" определенные группы и не голосуют за законопроекты.

Журналистка привела пример, что такое случалось уже дважды, речь идет о:

законе об отмене депутатской неприкосновенности;

законе о прослушке для НАБУ и отмене "поправок Лозового".

Группу людей, которые не голосовали за законопроекты называют "группой Дубинского", или "группой Коломойского". Именно на это и отреагировал на своей странице в Фейсбук нардеп Дубинский. Он назвал журналистов "коллективными овцами" и посоветовал "разбираться перед тем, как спрашивают и надевать голову перед тем, как утром идти на работу".

Журналистка Крымова отметила, что не собирается требовать извинений от Дубинского, ведь в этом не видит никакого смысла.

Что говорит Дубинский?

Скандальный нардеп заверил, что нардепы были готовы проголосовать за законопроект №1009, если бы в законе не было норм, которые вызывают противоречия. Он добавил, что в проект, за который уже проголосовали, прослушивание НАБУ осталось без изменений.

Депутатов убрали из этого законопроекту, но лично у меня не было никаких вопросов касательно замечаний,

– сказал Дубинский.

До принятия закона №1009 в НАБУ не было права на прослушивание, оно было только у полиции и СБУ. "О депутатах это была другая статья и ее выносили не по моему требованию", – добавил он.

Дубинский не собирается извиняться за оскорбление журналистки 24 канала: видео