Дубінський не збирається просити вибачення за образу журналістки 24 каналу: відео
Скандальний нардеп Олександр Дубінський грубо облаяв і назвав "вівцею" журналістку 24 каналу. Дубінський вперше прокоментував свою поведінку і сказав, що просити вибачення не збирається.
Депутат Дубінський у коментарі 24 каналу заявив, що якщо журналісти "задають непрофесійні запитання", то мають бути готові до "таких відповідей".
До речі: Арахамія розкритикував Дубінського за образу журналістки 24 каналу
Про який скандал йдеться?
Під час пресмарафону Зеленського журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у гаранта, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти.
Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі, мова йде про:
- закон щодо скасування депутатської недоторканності;
- закон про прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".
Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвав журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".
Шеф-редакторка сайту "Детектор медіа" Наталя Лигачова наголошує, що депутати вже кимось були раніше. "Це не означає, що повинні розбиратися сталевари.Це ваша репутація перед суспільством і перед журналістами, тому говорити, що десь хтось сам розбиретеся – так не можна", – додала вона.
Дивіться відео журналістки 24 каналу про цей скандал:
Журналістка Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, адже у цьому не бачить жодного сенсу.
Що каже Дубінський?
Скандальний нардеп запевнив, що нардепи були готові проголосувати за законопроєкт №1009, якби у законі не було норм, які викликають протиріччя. Він додав, що у проєкті, за який уже проголосували, прослуховування НАБУ залишилося без змін.
Депутатів прибрали з цього законопроєкту, але особисто у мене не було жодних питань щодо зауважень,
– сказав Дубінський.
До прийняття закону №1009 у НАБУ не було права на прослуховування, воно було лише у поліції та СБУ. "Про депутатів це була інша стаття і її виносили не через мою вимогу", – додав він..
Дубінський не збирається вибачатися за образу журналістки 24 каналу: відео