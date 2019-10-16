Дубінський не збирається просити вибачення за образу журналістки 24 каналу: відео

Скандальний нардеп Олександр Дубінський грубо облаяв і назвав "вівцею" журналістку 24 каналу. Дубінський вперше прокоментував свою поведінку і сказав, що просити вибачення не збирається.

Депутат Дубінський у коментарі 24 каналу заявив, що якщо журналісти "задають непрофесійні запитання", то мають бути готові до "таких відповідей".

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Про який скандал йдеться?

Під час пресмарафону Зеленського журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у гаранта, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти.

Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі, мова йде про:

закон щодо скасування депутатської недоторканності;

закон про прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвав журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

Шеф-редакторка сайту "Детектор медіа" Наталя Лигачова наголошує, що депутати вже кимось були раніше. "Це не означає, що повинні розбиратися сталевари.Це ваша репутація перед суспільством і перед журналістами, тому говорити, що десь хтось сам розбиретеся – так не можна", – додала вона.

Дивіться відео журналістки 24 каналу про цей скандал:

Журналістка Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, адже у цьому не бачить жодного сенсу.

Що каже Дубінський?

Скандальний нардеп запевнив, що нардепи були готові проголосувати за законопроєкт №1009, якби у законі не було норм, які викликають протиріччя. Він додав, що у проєкті, за який уже проголосували, прослуховування НАБУ залишилося без змін.

Депутатів прибрали з цього законопроєкту, але особисто у мене не було жодних питань щодо зауважень,

– сказав Дубінський.

До прийняття закону №1009 у НАБУ не було права на прослуховування, воно було лише у поліції та СБУ. "Про депутатів це була інша стаття і її виносили не через мою вимогу", – додав він..

Дубінський не збирається вибачатися за образу журналістки 24 каналу: відео