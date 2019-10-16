16:09
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Дубінський не збирається просити вибачення за образу журналістки 24 каналу: відео

      2151 Читать новость на русском
      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу
      Дубінський облаяв журналістку 24 каналу / slovoidilo.ua

      Скандальний нардеп Олександр Дубінський грубо облаяв і назвав "вівцею" журналістку 24 каналу. Дубінський вперше прокоментував свою поведінку і сказав, що просити вибачення не збирається.

      Депутат Дубінський у коментарі 24 каналу заявив, що якщо журналісти "задають непрофесійні запитання", то мають бути готові до "таких відповідей".

      До речі: Арахамія розкритикував Дубінського за образу журналістки 24 каналу

      Про який скандал йдеться?

      Під час пресмарафону Зеленського журналістка 24 каналу Анастасія Кримова запитала у гаранта, як він впливатиме на тих людей, які утворили всередині "Слуги народу" певні групи і не голосують за законопроєкти.

      Журналістка навела приклад, що таке траплялося вже двічі, мова йде про:

      Групу людей, що не голосували за законопроєкти називають "групою Дубінського", або ж "групою Коломойського". Саме на це і відреагував на своїй сторінці у фейсбук нардеп Дубінський. Він назвав журналістів "колективними вівцями" та порадив "розбиратися перед тим, як питають та одягати голову перед тим, як зранку йти на роботу".

      Шеф-редакторка сайту "Детектор медіа" Наталя Лигачова наголошує, що депутати вже кимось були раніше. "Це не означає, що повинні розбиратися сталевари.Це ваша репутація перед суспільством і перед журналістами, тому говорити, що десь хтось сам розбиретеся – так не можна", – додала вона.

      Дивіться відео журналістки 24 каналу про цей скандал:

      Журналістка Кримова зазначила, що не збирається вимагати вибачень від Дубинського, адже у цьому не бачить жодного сенсу.

      Що каже Дубінський?

      Скандальний нардеп запевнив, що нардепи були готові проголосувати за законопроєкт №1009, якби у законі не було норм, які викликають протиріччя. Він додав, що у проєкті, за який уже проголосували, прослуховування НАБУ залишилося без змін.

      Депутатів прибрали з цього законопроєкту, але особисто у мене не було жодних питань щодо зауважень,
      – сказав Дубінський.

      До прийняття закону №1009 у НАБУ не було права на прослуховування, воно було лише у поліції та СБУ. "Про депутатів це була інша стаття і її виносили не через мою вимогу", – додав він..

      Дубінський не збирається вибачатися за образу журналістки 24 каналу: відео

       

      blog_ava
      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      12734
      Автор: Анастасія Зазуляк, Анастасія Кримова, Анна Калюжна
      Теги: Новини політики Законодавство Новини України Слуга народу НАБУ Журналісти Скандал Олександр Дубінський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика
      сьогодні , 16:07 За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика
      Ірина Поліщук 5
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сьогодні , 16:01 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      сьогодні , 15:15 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2576
      Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      сьогодні , 14:23 Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії і якими будуть наслідки
      Інна Жолобович 3577
      З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      сьогодні , 11:50 З ГПУ – на нари: поки Луценко "вчить англійську" в Лондоні, вдома за нього взялись детективи
      Інна Жолобович 2453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук