Хто не підтримав зняття депутатської недоторканності: список

Нардепи Верховної Ради ІХ скликання 373-ма голосами підтримали зняття депутатської недоторканності. Не голосували за законопроєкт лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

Нардепи проголосували за законоєкт під час другого засідання Верховної Ради ІХ скликання 3 вересня.

Важливо: Зняття недоторканності: що це означає

Хто голосував "за" зняття депутатської недоторканності:

"Слуга народу" – 252 голоси;

"Опозиційна платформа – за життя" – 0 голосів;

ВО "Батьківщина" – 23 голоси;

"Європейська Солідарність" – 24 голоси;

"Голос" – 19 голосів;

Група "За майбутнє" – 22 голоси;

Позафракційні – 33 голоси.

Проти не проголосував жоден парламентарії, троє утримались, ще 28 не голосували.



Голосування за зняття депутатської недоторканності

Зокрема, за зняття недоторканності одноголосно проголосували усі члени "Слуги народу", "Батьківщини", "Голосу" та депутатська група "За майбутнє". У "Європейській солідарності" троє депутатів утрималися, решта були "за". Нардепи від "Опозиційної платформи — За життя" взагалі не голосували за проєкт.

Щодо позафракційних, то проєкт підтримали 33 депутати, ще один не голосував.

Хто з "Опозиційної платформи – за життя" не голосував за проєкт:

Волошин Олег; Дунаєв Сергій; Іоффе Юлій; Козак Тарас; Ларін Сергій; Льовочкін Сергій; Макаренко Михайло; Мамоян Суто; Плачкова Тетяна; Славицька Антоніна; Фельдман Олександр; Чорний Віктор; Бойко Юрій; Бурміч Анатолій; Загородній Юрій; Качний Олександр; Колтунович Олександр; Кузьмін Ренат; Мамка Григорій; Медведчук Віктор; Німченко Василь; Папієв Михайло; Пузанов Олександр; Скорик Микола; Суркіс Григорій; Христенко Федір; Шуфрич Нестор.

Також не голосував позафракцій нардеп Андрій Деркач.

Хто утримався від голосування з "Європейської Солідарності":

Книжицький Микола;

Князевич Руслан;

Чубаров Рефат.

Зауважимо, закон про зняття недоторканності з депутатів набере чинності з 1 січня 2020 року.

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.