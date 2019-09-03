Кто не поддержал снятие депутатской неприкосновенности: список

Нардепы Верховной Рады ІХ созыва 373 голосами поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Не голосовали за законопроект только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Нардепы проголосовали за законоект во время второго заседания Верховной Рады IХ созыва 3 сентября.

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Кто голосовал "за", а кто "против" снятия депутатской неприкосновенности:

"Слуга народа" – 252 голоса;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0 голосов;

ВО "Батькивщина" – 23 голоса;

"Европейская Солидарность" – 24 голоса;

"Голос" – 19 голосов;

Группа "За будущее" – 22 голоса;

Внефракционные – 33 голоса.

Против не проголосовал ни один парламентарий, трое воздержались, еще 28 не голосовали.



Голосование за снятие депутатской неприкосновенности

В частности, за снятие неприкосновенности единогласно проголосовали все члены "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса" и депутатская группа "За будущее". В "Европейской солидарности" трое депутатов воздержались, остальные были "за". Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" вообще не голосовали за проект.

Что касается внефракционных, то проект поддержали 33 депутата, еще один не голосовал.

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Кто из "ОПЗЖ" не голосовал за проект:

Бойко Юрий; Бурмич Анатолий; Волошин Олег; Дунаев Сергей; Загородний Юрий; Иоффе Юлий; Качный Александр; Козак Тарас; Колтунович Александр; Кузьмин Ренат; Ларин Сергей; Левочкин Сергей; Макаренко Михаил; Мамка Григорий; Мамоян Суто; Медведчук Виктор; Нимченко Василий; Папиев Михаил; Плачкова Татьяна; Пузанов Александр; Скорик Николай; Славицкая Антонина; Суркис Григорий; Фельдман Александр; Христенко Федор; Черный Виктор; Шуфрич Нестор.

Также не голосовал внефракций нардеп Андрей Деркач.

Кто из "Европейской Солидарности" воздержался:

Книжицкий Николай; Князевич Руслан; Чийгоз Ахтем.

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К слову, на заседании не присутствовали и не голосовали лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, депутат от "Голоса" Юлия Клименко и нардепы от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Илья Кива, Наталия Королевская, Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Виталий Борт, Владимир Кальцев, Юрий Павленко, Владимир Мороз, Вадим Столар, Приходько Наталья, Валерий Гнатенко, Дмитрий Исаенко, Игорь Киселев, Александр Лукашев, Александр Пономарев и Юрий Солод.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.