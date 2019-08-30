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      Депутатская неприкосновенность: в первый день работы новая Рада поддержала снятие иммунитета

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      Снятие депутатской неприкосновенности в Украине 2019 – Верховная Рада
      ... парламентариев поддержали снятие депутатской неприкосновенности / pravda.if.ua

      В первый же день своей работы Верховная Рада Украины IX созыва приняла в первом чтении снятия депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета проголосовали ... депутатов.

      Отмену депутатской неприкосновенности поддержали почти все депутатские фракции, группа "За будущее" и все внефракционные депутаты. Не голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      К слову: Депутаты отменили постановление прошлой Рады, которая тормозила снятие неприкосновенности

      Я очень благодарен всем, кто принял участие и поддержал это постановление,
      – сказал спикер Совета Дмитрий Разумков.

      Как депутаты поддерживали отмену неприкосновенности: смотрите видео

      Зняття недоторканності, як голосували депутати
      Как за снятие неприкосновенности голосовали депутаты / скриншот с ТК "Рада"

      Что такое депутатская неприкосновенность?Неприкосновенность – это юридическое гарантия правового статуса отдельных категорий лиц, в том числе и депутатов, которая заключается в защите от принуждения, которые могли бы быть применены при обычных обстоятельствах.

      Неприкосновенность может различаться по той защите, которую она предоставляет своим носителям, времени действия, силой, основанием возникновения и тому подобное.

      В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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