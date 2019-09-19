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      Рада зі скандалом відправила законопроєкт про прослушку нардепів на доопрацювання

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      Депутати ВР 9 скликання
      Депутати ВР 9 скликання / 24 канал

      Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Він передбачає скасування так званих "правок Лозового", а також надасть право НАБУ і ДБР самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

      Рішення підтримали 242 народних депутатів. Цьому передував конфлікт. Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроєкту в цілому.

      До речі: Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента

      Вдруге спікер зробив це, як вважає опозиція, занадто пізно. Система "Рада" уже зафіксувала результати – 196 голосів.

      Потім Дмитро Разумков дав час висловитися представникам фракцій. Після обговорення народні обранці відправили законопроєкт на повторне друге читання.

      Найбільше нардепи обговорювали правки, які стосуються права обшукувати і прослуховувати народних обранців.

      Які зміни передбачає законопроєкт?

      • Скасування "правок Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.
      • Національне антикорупційне бюро та Державне бюро розслідувань отримають право самостійно проводити прослуховування під час негласних слідчих та розшукових дій.
      • Із Кримінального процесуального кодексу та закону про статус народного депутата пропонують забрати норми, що забороняють без згоди Верховної Ради здійснювати обшук нардепа, оглядати його особисті речі та багаж, транспорт, житлові і службові приміщення.

      Важливо: Рада проголосувала за закон про держслужбу: які зміни чекають на українців

      Чому хочуть скасувати "правки Лозового"?Ініціатором змін до Кримінального процесуального кодексу був депутат-радикал Андрій Лозовий. Тому, вони отримали назву "поправки Лозового" і набули чинності 15 березня 2018 року.

      Цими положеннями обмежувалися терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані були встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості – 12 місяців, а кримінального проступку – 6 місяців. У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження треба було закрити. Лише у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування.

      29 серпня Президент Зеленський подав на розгляд Ради проєкт закону, згідно з яким "правки Лозового" будуть скасовані. На його думку, наслідком прийняття "правок Лозового" стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів. Це негативно вплинуло на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість суддів.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Державне бюро розслідувань НАБУ
      Джерело: 24 канал
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