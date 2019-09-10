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      Рада вирішила змінити закон про перезавантаження влади: звільняти чиновників буде простіше

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      Верховна Рада підтримала закон про перезавантаження влади
      Верховна Рада підтримала закон про перезавантаження влади / Иллюстративное фото (wikimedia)

      Верховна Рада України 10 серпня під час пленарного засідання підтримала проєкт закону 1066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади". "За" проголосували 273 депутати.

      "Проти" голоси віддали 23 депутати, 38 утрималися, а 45 взагалі не голосували.

      Читайте також: Закон про імпічмен – що це означає і чи буде він дієвим

      Що саме змінює законопроєкт 1066?

      У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться: "Запропоновані зміни стосуються обмеження дії законодавства про працю на державну службу".

      Тобто, приймати на державну службу чиновників та (що важливіше) звільняти їх буде легше.

      Мета змін:

      ► Підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів своєї діяльності.
      ► Усунення зайвих проміжних органів оскарження (не враховуючи судового).
      ► Запровадження контрактної державної служби.
      ► Делегування повноважень щодо оцінки роботи чиновників Кабінету Міністрів України.

      Цього ж дня, 10 серпня, Рада дала старт змінам до Податкового кодексу щодо процесу детінізації розрахунків.

      Важливі рішення верховної ради 10 серпня:
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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини політики Верховна Рада Законодавство Новини України
      Джерело: 24 канал
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